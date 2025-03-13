В Украине втрое выросли продажи электромобилей — причины

Электромобили. Фото: itc.ua

Количество электромобилей в Украине за последние годы выросло с 45 000 электрокаров в начале 2023-го до 135 000 единиц в январе 2025-го. В то же время до серьезной конкуренции автомобилям с двигателями внутреннего сгорания еще далеко, ведь доля электрических авто среди всех легковушек еще не доходит до 2%.

Об этом сообщил AUTO-Consulting.

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Показатели рынка

Среди ввозимых из-за рубежа электромобилей подержанные существенно преобладают над новыми. В прошлом году в Украину импортировали более 40 000 электрокаров с пробегом, а новых — менее 12 000.

При этом снижение доли новых электромобилей усиливается из года в год. Если в конце 2024 года соотношение новых и подержанных электрокаров составляло 22% на 78%, в 2023-м — 30% на 70%, в 2022-м — 35% на 65%.

Продажи новых электрокаров в течение 2024 года выросли лишь на 5% по сравнению с предыдущим периодом, в то же время подержанные авто добавили впечатляющие 53%. Основные географические направления импорта подержанных авто — США, Европа и Китай.

Причины электрического бума

Льготы. С 2018 года в Украине электромобили полностью освобождены от ввозной пошлины, НДС и пенсионного сбора, а акциз составляет всего 1 евро за 1 кВт-ч батареи. Для наглядности, условная Tesla потребует уплаты лишь 88 евро налогов. По информации из Верховной Рады, в 2026 году эти преференции не будут продолжать. Итак, у всех заинтересованных украинцев есть около 10 месяцев, чтобы воспользоваться льготным завозом электромобиля.

С 2018 года в Украине электромобили полностью освобождены от ввозной пошлины, НДС и пенсионного сбора, а акциз составляет всего 1 евро за 1 кВт-ч батареи. Для наглядности, условная Tesla потребует уплаты лишь 88 евро налогов. По информации из Верховной Рады, в 2026 году эти преференции не будут продолжать. Итак, у всех заинтересованных украинцев есть около 10 месяцев, чтобы воспользоваться льготным завозом электромобиля. Экономия. Стоимость пробега одного километра в среднем не превышает 1 грн, что ощутимо дешевле по сравнению с ДВС.

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ТОП-3 новых электрокаров в Украине, 2024 год

Volkswagen ID.4; BYD Song; Honda M-NV.

В этом сегменте преобладают китайские модели именитых мировых брендов.

ТОП-3 подержанных электрокаров в Украине, 2024

Nissan Leaf; Tesla Model 3 / Model Y; Volkswagen e-Golf.

В сегменте доминирует традиционный доступный Nissan Leaf, которому на момент приезда в Украину может исполниться 5-7 лет или даже больше. Tesla возрастом 2-3 года в основном доставляют из США.

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