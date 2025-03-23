Цены на подержанные электрокары стремительно падают — при чем здесь Tesla

Продажа бывших в употреблении электрокаров. Фото: bloomberg.com

Согласно исследованию iSeeCars.com, средняя цена на подержанный электромобиль упала на 15,1% по сравнению с прошлым годом. Среди моделей первый в рейтинге Porsche Taycan, со снижением цены на 26,5%, но безоговорочным лидером демпинга среди брендов является Tesla, автомобили которой подешевели на 13,6%.

Об этом сообщил Motor1.

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Самое высокое падение

Больше всего потерял Porsche Taycan — в среднем более 26 000 долларов США по сравнению с ценами прошлого года. Гибрид BMW 5 серии занимает второе место с падением на 16,2%. Такой же процент от цены потеряла устаревшая Tesla Model S, а Tesla Model Y подешевела на 15,9%.

При этом именно Tesla держит первенство по падению цен среди брендов, в среднем на 13,6%. iSeeCars.com указывает на старение линейки продуктов и снижение спроса. Также поведение генерального директора компании Илона Маска может быть связано с этим.

Бренды с наибольшим падением цен на подержанные автомобили в течение года

Tesla : -5013 долларов (-13,6%);

: -5013 долларов (-13,6%); Maserati : -5208 долларов (-10,6%);

: -5208 долларов (-10,6%); Chrysler: -2058 долларов (-7,6%).

Кто держит цену

Согласно iSeeCars.com, цены подержанных гибридов и автомобилей с ДВС осталась в основном стабильными. По словам исполнительного аналитика iSeeCars Карла Брауэра, это связано с угрозами тарифов. Если цены на новые автомобили вырастут, стоимость подержанных автомобилей также подскочит.

"На рынке подержанных автомобилей нелегко найти выгодное предложение. Если электромобиль может удовлетворить ваши личные транспортные потребности, большинство подержанных моделей существенно упало в цене за последний год, особенно по сравнению с бензиновыми и гибридными моделями", — подытожил Брауэр.

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