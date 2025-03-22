Почему Apple не смогла создать iCar, а Xiaomi вышла на рынок электрокаров

Xiaomi SU7. Фото: carnewschina.com

Несколько лет назад интернет переполняли новости о будущем электромобиле Apple, но в прошлом году проект "iCar" тихо спустили на тормозах. Впрочем, другой технологический гигант — производитель смартфонов Xiaomi — смог не только выпустить, но и продать 135 000 единиц электрокара SU7 в Китае с момента дебюта в марте 2024 года.

Об этом написал Cars Coops.

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Экосистема Xiaomi

Сегодня технологические компании не заинтересованы в том, чтобы продать отдельное устройство — они больше инвестируют в предложение целой экосистемы. Ее преимущества можно по-настоящему получить только после того, как вы обязуетесь использовать только продукты компании. iPhone может общаться с Macbook, а смартфон Galaxy — транслировать на телевизор Samsung. Даже автомобили оценивают в зависимости от того, предлагают ли они CarPlay или Android Auto.

Но Xiaomi предлагает покупателям больше, чем просто информационно-развлекательную систему. Компания разработала связанную экосистему товаров, о которой могут только мечтать даже такие гиганты, как Apple, Samsung и Google. От умных светильников до очистителей воздуха, роботов-пылесосов и блендеров, компания предлагает широкий спектр потребительских технических продуктов, всеми которыми можно управлять из одной программы. И именно поэтому автомобиль является прекрасным дополнением к модельному ряду компании.

Цепочка поставок

Фото: Xiaomi

Еще одним фактором, который позволил Xiaomi быстро разработать свой первый автомобиль, является рабочая среда. Китайские производители электромобилей получили государственную поддержку на миллиарды долларов. Цепочка поставок для электромобилей практически завернута внутри страны — Xiaomi обеспечивает поставки аккумуляторов от BYD и CATL. А перед тем как выпустить первый седан, Xiaomi приобрела завод Beijing Auto Group.

Во всех аспектах Xiaomi удалось добиться успеха. Сейчас, когда планируется выпустить второй электрокар в форме кроссовера, а строительство очередного завода идет полным ходом, автомобильные планы компании расширяются.

Ранее в Китае представили Xiaomi SU7 Ultra с двигателем V8 мощностью 1548 л.с. Также Xiaomi официально представила новый флагманский смартфон 15 Ultra.