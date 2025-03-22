Чому Apple не змогла створити iCar, а Xiaomi вийшла на ринок електрокарів

Xiaomi SU7. Фото: carnewschina.com

Кілька років назад інтернет переповнювали новини про майбутній електромобіль Apple, але торік проєкт "iCar" тихо спустили на гальмах. Втім, інший технологічний гігант — виробник смартфонів Xiaomi — зміг не лише випустити, а й продати 135 000 одиниць електрокара SU7 у Китаї з моменту дебюту в березні 2024 року..

Про це написав Cars Coops.

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Екосистема Xiaomi

Сьогодні технологічні компанії не зацікавлені в тому, щоб продати окремий пристрій — вони більше інвестують у пропозицію цілої екосистеми. ЇЇ переваги можна по-справжньому отримати лише після того, як ви зобов’яжетеся використовувати лише продукти компанії. iPhone може спілкуватися з Macbook, а смартфон Galaxy — транслювати на телевізор Samsung. Навіть автомобілі оцінюють залежно від того, чи пропонують вони CarPlay, чи Android Auto.

Але Xiaomi пропонує покупцям більше, ніж просто інформаційно-розважальну систему. Компанія розробила пов’язану екосистему товарів, про яку можуть лише мріяти навіть такі гіганти, як Apple, Samsung та Google. Від розумних світильників до очищувачів повітря, роботів-пилососів та блендерів, компанія пропонує широкий спектр споживчих технічних продуктів, усіма якими можна керувати з однієї програми. І саме тому автомобіль є чудовим доповненням до модельного ряду компанії.

Ланцюжок постачання

Фото: Xiaomi

Ще одним фактором, який дозволив Xiaomi швидко розробити свій перший автомобіль, є робоче середовище. Китайські виробники електромобілів отримали державну підтримку на мільярди доларів. Ланцюжок постачання для електромобілів практично загорнутий всередині країни — Xiaomi забезпечує постачання акумуляторів від BYD та CATL. А перед тим, як випустити перший седан, Xiaomi придбала завод Beijing Auto Group.

У всіх аспектах Xiaomi вдалося досягти успіху. Зараз, коли планується випустити другий електрокар у формі кросовера, а будівництво чергового заводу йде повним ходом, автомобільні плани компанії розширюються.

Раніше в Китаї представили Xiaomi SU7 Ultra з двигуном V8 потужністю 1548 к.с. Також Xiaomi офіційно представила новий флагманський смартфон 15 Ultra.