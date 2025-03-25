От чего зависит высокая цена ремонта электромобилей

Ремонт электромобиля. Фото: westsideauto.com.au

С увеличением количества проданных электромобилей в мире растет и количество потенциальных хлопот. Одной из самых больших проблем является высокая стоимость ремонта автомобилей с нулевым выбросом.

Об этом написал Auto Swiat.

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Разница в стоимости

Исследование Ассоциации немецких страховщиков (GDV) показывает, что расходы на ремонт электромобилей выше на 30-35%, чем для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Но это все еще относительно небольшая проблема по сравнению с гибридами, которые подключаются к сети. Их ремонт может обойтись на 50% дороже.

Эксперты ассоциации DEKRA смотрит на вещи не в таких темных тонах. Они проанализировали более 200 000 оценок и убытков и обнаружили, что средние затраты на ремонт электрических моделей лишь на 10% выше по сравнению с автомобилями с ДВС. Хотя и это довольно большое расхождение.

Причины высокой цены

Одной из причин является то, что высоковольтная технология, используемая в электромобилях, еще не получила массового распространения. Это означает обучение сотрудников мастерских и инвестирование значительных ресурсов в новые инструменты и меры безопасности. По этой причине многие авторемонтные компании даже не пытаются расширить свой бизнес, включив в него обслуживание и ремонт электрических моделей, а те, что это делают, просто завышают цены.

Также в электрокарах даже незначительные повреждения могут привести к полной потере агрегата. Например, аккумуляторы часто не ремонтируют, а заменяют целиком. Немецкие СМИ приводят такой пример. Если во время аварии сработает подушка безопасности, некоторые производители требуют замены всего аккумулятора, даже если он не поврежден. С аккумулятором стоимостью до 15 000 долларов или даже больше, ремонт часто становится нерентабельным.

Ранее мы писали, почему падают цены на подержанные электромобили. Также эксперты объяснили, какие дополнительные расходы после покупки электрокара.