Як бюджетний електрокросовер став найкращим автомобілем світу 2025 року

Kia EV3 Фото: Kia

На майданчику Нью-йоркського автосалону 2025 року оголошено лауреатів World Car of the Year (Світовий автомобіль року). Абсолютним переможцем премії став новий корейський компактний електромобіль.

Про це повідомив офіційний сайт конкурсу.

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Як обирали переможця

Спочатку з 52 претендентів за результатами таємного голосування журі у складі 96 кращих автомобільних журналістів з 30 країн світу обрано трьох фіналістів. У підсумку Kia EV3 випередив Hyundai Inster та BMW X3, й став переможцем премії.

Компактний кросовер подобається автомобілістам за багате технологічне оснащення, великий запас ходу (до 605 км) та демократичну ціну близько 38 000 доларів.

Цікаво, що торік першим у World Car of the Year визнали Kia EV9, а у 2020 році головну нагороду здобув Kia Telluride.

Переможці номінацій

Усі лауреати в окремих номінаціях премії цього року є електромобілями, за винятком нового Porsche 911 у гібридному виконанні GTS.

найкращий сітікар — BYD Seagull ;

; найкращий електромобіль — Hyundai Inster/Casper Electric ;

; найкраще розкішний автомобіль — Volvo EX90 ;

; найкраще спорткар — Porsche 911 Carrera GTS ;

; найкращий дизайн — Volkswagen ID.Buzz.

Вимоги до конкурсантів

Автомобілі, що мають право на звання World Car of the Year, повинні вироблятися обсягом не нижче як 10 000 одиниць на рік, мати ціну нижчу за рівень автомобілів класу люкс та продаватися щонайменше на двох основних ринках (Китай, Європа, Індія, Японія, Корея, Латинська Америка, США) на хоча б двох окремих континентах у період з 1 січня 2024 року по 30 березня 2025 року.

Раніше італійське авто вибороло престижну премію Car Design Award 2025, та визнане найкрасивішим у світі. Також у конкурсі на краще жіноче авто несподівано переміг 7-місний кросовер Hyundai Santa Fe.