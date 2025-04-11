Чому італійський автомобіль визнаний найкрасивішим у 2025 році

2024 Ferrari 12 Cilindri. Фото: Ferrari

Журі престижної премії Car Design Award оголосило переможців конкурсу 2025 року в межах Міланського тижня дизайну. Нагороди присуджено у трьох різних номінаціях, а переможців обирали досвідчені автомобільні журналісти провідних видань з 11 країн світу.

Про це повідомив Авто Світ.

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Категорія серійних автомобілів

Перше місце присуджено команді дизайнерів італійської Ferrari за суперкар 12 Cilindri, вперше представлений у травні 2024 року. Автомобіль випередив у голосуванні гіперкар Bugatti Tourbillon та корейський електричний кросовер Kia EV3.

Категорія концептуальних авто

Lotus Theory1. Фото: topgear.com

Перемогу святкувала команда дизайнерів Lotus за проєкт Theory1. За словами розробників, натхненням для них стали легендарні моделі британської марки Type 72, Esprit та Eleven. Журі віддало перевагу Lotus перед концептами DS SM Tribute, BMW Skytop, Jaguar Type 00 та Renault Embleme.

Мова дизайну

2025 Renault 5 E-Tech. Фото: pistonheads.com

В окремій номінації "Мова дизайну бренду" журі присудило перемогу Renault. Французи випередили у голосуванні Dacia та Hyundai, які посіли друге місце. Замкнули п’єдестал кращих дизайнерів іспанський бренд Cupra та південнокорейський Genesis.

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