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Італійське авто визнане найкрасивішим у 2025 році

11 квітня 2025 17:30
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому італійський автомобіль визнаний найкрасивішим у 2025 році
2024 Ferrari 12 Cilindri. Фото: Ferrari
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Журі престижної премії Car Design Award оголосило переможців конкурсу 2025 року в межах Міланського тижня дизайну. Нагороди присуджено у трьох різних номінаціях, а переможців обирали досвідчені автомобільні журналісти провідних видань з 11 країн світу.

Про це повідомив Авто Світ.

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Категорія серійних автомобілів

Перше місце присуджено команді дизайнерів італійської Ferrari за суперкар 12 Cilindri, вперше представлений у травні 2024 року. Автомобіль випередив у голосуванні гіперкар Bugatti Tourbillon та корейський електричний кросовер Kia EV3.

Категорія концептуальних авто

Концепт Lotus Theory1. Фото: topgear.com
Lotus Theory1. Фото: topgear.com

Перемогу святкувала команда дизайнерів Lotus за проєкт Theory1. За словами розробників, натхненням для них стали легендарні моделі британської марки Type 72, Esprit та Eleven. Журі віддало перевагу Lotus перед концептами DS SM Tribute, BMW Skytop, Jaguar Type 00 та Renault Embleme.

Мова дизайну

Мова дизайну Renault 5 E-Tech 2025 року. Фото: pistonheads.com
2025 Renault 5 E-Tech. Фото: pistonheads.com

В окремій номінації "Мова дизайну бренду" журі присудило перемогу Renault. Французи випередили у голосуванні Dacia та Hyundai, які посіли друге місце. Замкнули п’єдестал кращих дизайнерів іспанський бренд Cupra та південнокорейський Genesis.

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