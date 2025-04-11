Почему итальянский автомобиль признан самым красивым в 2025 году

Итальянское авто признано самым красивым в 2025 году
Жюри престижной премии Car Design Award объявило победителей конкурса 2025 года в рамках Миланской недели дизайна. Награды присуждены в трех различных номинациях, а победителей выбирали опытные автомобильные журналисты ведущих изданий из 11 стран мира.
Об этом сообщил Авто Світ.
Категория серийных автомобилей
Первое место присуждено команде дизайнеров итальянской Ferrari за суперкар 12 Cilindri, впервые представленный в мае 2024 года. Автомобиль опередил в голосовании гиперкар Bugatti Tourbillon и корейский электрический кроссовер Kia EV3.
Категория концептуальных авто
Победу праздновала команда дизайнеров Lotus за проект Theory1. По словам разработчиков, вдохновением для них стали легендарные модели британской марки Type 72, Esprit и Eleven. Жюри отдало предпочтение Lotus перед концептами DS SM Tribute, BMW Skytop, Jaguar Type 00 и Renault Embleme.
Язык дизайна
В отдельной номинации "Язык дизайна бренда" жюри присудило победу Renault. Французы опередили в голосовании Dacia и Hyundai, которые заняли второе место. Замкнули пьедестал лучших дизайнеров испанский бренд Cupra и южнокорейский Genesis.
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