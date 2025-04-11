Почему итальянский автомобиль признан самым красивым в 2025 году

2024 Ferrari 12 Cilindri. Фото: Ferrari

Жюри престижной премии Car Design Award объявило победителей конкурса 2025 года в рамках Миланской недели дизайна. Награды присуждены в трех различных номинациях, а победителей выбирали опытные автомобильные журналисты ведущих изданий из 11 стран мира.

Об этом сообщил Авто Світ.

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Категория серийных автомобилей

Первое место присуждено команде дизайнеров итальянской Ferrari за суперкар 12 Cilindri, впервые представленный в мае 2024 года. Автомобиль опередил в голосовании гиперкар Bugatti Tourbillon и корейский электрический кроссовер Kia EV3.

Категория концептуальных авто

Lotus Theory1. Фото: topgear.com

Победу праздновала команда дизайнеров Lotus за проект Theory1. По словам разработчиков, вдохновением для них стали легендарные модели британской марки Type 72, Esprit и Eleven. Жюри отдало предпочтение Lotus перед концептами DS SM Tribute, BMW Skytop, Jaguar Type 00 и Renault Embleme.

Язык дизайна

2025 Renault 5 E-Tech. Фото: pistonheads.com

В отдельной номинации "Язык дизайна бренда" жюри присудило победу Renault. Французы опередили в голосовании Dacia и Hyundai, которые заняли второе место. Замкнули пьедестал лучших дизайнеров испанский бренд Cupra и южнокорейский Genesis.

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