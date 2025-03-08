Неожиданный победитель конкурса на лучшее женское авто 2025 года

2025 Hyundai Santa Fe. Фото: caranddriver.com

На основе оценок 82 женщин автомобильных журналисток из 55 стран на пяти континентах была объявлена лучшая машина в мире. Перед голосованием на конкурсе девушки тщательно тестировали и анализировали каждую модель, учитывая все ключевые характеристики.

Об этом говорится на странице конкурса в Instagram.

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Победители в категориях

MINI Copper — городской автомобиль

— городской автомобиль Kia EV3 — компактный кроссовер

— компактный кроссовер Audi A6 e-tron — большой автомобиль

— большой автомобиль Hyundai Santa Fe — большой кроссовер

— большой кроссовер Toyota Land Cruiser — полноприводный

— полноприводный Porsche Panamera — производительный и роскошный автомобиль

Главный приз

Лучшим в мире автомобилем, по мнению женщин, стал 7-местный кроссовер Hyundai Santa Fe. Победителя конкурса традиционно объявляют накануне Международного женского дня 8 марта.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 160 л.с. и электродвигателем на 98 л.с. Общая мощность составляет 253 л.с. Аккумулятор емкостью 13,8 кВт-ч может двигаться до 54 км исключительно на электрической тяге. Базовая версия включает 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, новейшие системы безопасности с адаптивным круиз-контролем и полный привод.

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