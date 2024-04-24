Вместо кондиционера — Hyundai создала прозрачную тонировочную пленку для авто

Рабочие Hyundai устанавливают нанопленку на автомобиль. Фото: Hyundai

Hyundai анонсировала Nano Cooling Film, новый тип высокопрозрачной тонировочной пленки для автомобильного стекла. Это защита салона от ультрафиолета, но без недостатков затемненного стекла.

Об этом сообщил CarBuzz.

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По сообщению Hyundai, пленка "блокирует внешнюю тепловую энергию и излучает внутреннее лучистое тепло наружу".

В отличие от затемненного стекла, эта пленка не ухудшит зрение при изменении световых условий. К тому же темные окна не помогают водителю во время езды под дождем или при движении задним ходом ночью.

Эффективность пленки

На этой неделе Hyundai применила свою охлаждающую пленку Nano Cooling Film на 70 автомобилях клиентов в Пакистане. Это один из самых жарких регионов мира, где летняя температура часто превышает 50 °C.

Пленка выдерживает такие температуры благодаря трехслойной структуре, где внешний слой излучает среднеинфракрасное тепло салона вне автомобиля.

Исследование показало, что пленка Nano Cooling Film снижает температуру у головы водителя на 11 °C по сравнению с обычной тонировкой и до более 12 °C по сравнению с тем же автомобилем без тонировки. Компания планирует использовать полученные данные "для обеспечения качества и запуска массового производства пленки в будущем".

Уменьшение потребления энергии

Hyundai отмечает, что обычную тонирующую пленку можно наклеивать на обратную сторону пленки Nano Cooling Film, чтобы еще больше снижать температуру в салоне.

Эта технология также поможет снизить потребление энергии системами кондиционирования воздуха.

Ранее на украинском рынке появились обновленные модели Hyundai Elantra и Sonata.