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Hyundai створила дивовижну плівку для вікон авто, яка замінить кондиціонер

24 квітня 2024 21:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Замість кондиціонера — Hyundai створила прозору тонувальну плівку для авто
Робітники Hyundai встановлюють наноплівку на автомобіль. Фото: Hyundai
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Hyundai анонсувала Nano Cooling Film, новий тип високопрозорої тонувальної плівки для автомобільного скла. Це захист салону від ультрафіолету, але без недоліків затемненого скла.

Про це повідомив CarBuzz.

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За повідомленням Hyundai, плівка "блокує зовнішню теплову енергію і випромінює внутрішнє променисте тепло назовні".

На відміну від затемненого скла, ця плівка не погіршить зір при зміні світлових умов. До того ж темні вікна не допомагають водієві під час їзди під дощем, або при русі заднім ходом вночі.

Ефективність плівки

Цього тижня Hyundai застосувала свою охолоджуючу плівку Nano Cooling Film на 70 автомобілях клієнтів у Пакистані. Це один з найбільш спекотних регіонів світу, де літня температура часто перевищує 50 °C.

Плівка витримує такі температури завдяки тришаровій структурі, де зовнішній шар випромінює середньоінфрачервоне тепло салону назовні автомобіля.

Дослідження показало, що плівка Nano Cooling Film знижує температуру біля голови водія на 11 °C порівняно зі звичайним тонуванням і до понад 12 °C порівняно з тим же автомобілем без тонування. Компанія планує використовувати отримані дані "для забезпечення якості та запуску масового виробництва плівки в майбутньому".

Зменшення споживання енергії

Hyundai зазначає, що звичайну тонуючу плівку можна також наклеювати на зворотний бік плівки Nano Cooling Film, щоб ще більше знижувати температуру в салоні.

Ця технологія також допоможе зменшити споживання енергії системами кондиціонування повітря.

Раніше на українському ринку з'явилися оновлені моделі Hyundai Elantra та Sonata.

авто
Південна Корея
технології
автомобіль
кондиціонер
скло

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