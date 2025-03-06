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Ни одной Toyota — украинцы выбирают авто 2025 года

6 марта 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Без Toyota — в Украине выбирают авто 2025 года
Авто года. Фото: auto.24tv.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Украинцы назвали десятку претендентов на победу в акции "Автомобиль года в Украине 2025". Голосование подтвердило тренд последних лет — склонность отечественных автолюбителей к машинам с повышенным клиренсом.

Об этом говорится на сайте проекта.

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Кто станет победителем

Общественное голосование на сайте акции проходило с 13 января 2025 года, по его результатам определены 10 финалистов из более 40 претендентов из разных сегментов.

После этого со своими фаворитами определится экспертное жюри по результатам тест-драйвов.

По сумме баллов экспертного и общественного жюри 26 марта будет определен победитель в главной и дополнительных номинациях "Автомобиль года в Украине 2025".

Финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2025"

  • Audi Q6 e-tron — электрический кроссовер премиум-сегмента;
  • BMW 3 Series — легковой автомобиль;
  • Honda CR-V e:HEV — гибридный кроссовер;
  • Hyundai Tucson — кроссовер;
  • INEOS Grenadier — внедорожник премиум-сегмента;
  • Jeep Avenger — гибридный городской кроссовер;
  • Mitsubishi L200 — пикап;
  • Peugeot E-2008 — компактный электрический кроссовер;
  • Skoda Kodiaq — среднеразмерный кроссовер;
  • Skoda Octavia — легковой автомобиль.

Первые тренды

Результаты голосования подтвердили смещение предпочтений водителей в пользу машин с повышенной проходимостью, что отражает современные потребности и тенденции на рынке.

В финале отбора оказалось всего две легковушки, сразу шесть кроссоверов, по одному пикапу и внедорожнику. А среди кроссоверов — по две электрические и гибридные модели.

Ранее мы писали, почему в Украине дешевеют авто с ДВС, а электрокары дорожают. Также эксперты посчитали, сколько собирать на новое авто в Украине и США.

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