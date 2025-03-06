Без Toyota — в Украине выбирают авто 2025 года

Авто года. Фото: auto.24tv.ua

Украинцы назвали десятку претендентов на победу в акции "Автомобиль года в Украине 2025". Голосование подтвердило тренд последних лет — склонность отечественных автолюбителей к машинам с повышенным клиренсом.

Об этом говорится на сайте проекта.

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Кто станет победителем

Общественное голосование на сайте акции проходило с 13 января 2025 года, по его результатам определены 10 финалистов из более 40 претендентов из разных сегментов.

После этого со своими фаворитами определится экспертное жюри по результатам тест-драйвов.

По сумме баллов экспертного и общественного жюри 26 марта будет определен победитель в главной и дополнительных номинациях "Автомобиль года в Украине 2025".

Финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2025"

Audi Q6 e-tron — электрический кроссовер премиум-сегмента;

— электрический кроссовер премиум-сегмента; BMW 3 Series — легковой автомобиль;

— легковой автомобиль; Honda CR-V e:HEV — гибридный кроссовер;

— гибридный кроссовер; Hyundai Tucson — кроссовер;

— кроссовер; INEOS Grenadier — внедорожник премиум-сегмента;

— внедорожник премиум-сегмента; Jeep Avenger — гибридный городской кроссовер;

— гибридный городской кроссовер; Mitsubishi L200 — пикап;

— пикап; Peugeot E-2008 — компактный электрический кроссовер;

— компактный электрический кроссовер; Skoda Kodiaq — среднеразмерный кроссовер;

— среднеразмерный кроссовер; Skoda Octavia — легковой автомобиль.

Первые тренды

Результаты голосования подтвердили смещение предпочтений водителей в пользу машин с повышенной проходимостью, что отражает современные потребности и тенденции на рынке.

В финале отбора оказалось всего две легковушки, сразу шесть кроссоверов, по одному пикапу и внедорожнику. А среди кроссоверов — по две электрические и гибридные модели.

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