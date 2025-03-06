Без Toyota — в Украине выбирают авто 2025 года

Ни одной Toyota — украинцы выбирают авто 2025 года
Украинцы назвали десятку претендентов на победу в акции "Автомобиль года в Украине 2025". Голосование подтвердило тренд последних лет — склонность отечественных автолюбителей к машинам с повышенным клиренсом.
Об этом говорится на сайте проекта.
Кто станет победителем
Общественное голосование на сайте акции проходило с 13 января 2025 года, по его результатам определены 10 финалистов из более 40 претендентов из разных сегментов.
После этого со своими фаворитами определится экспертное жюри по результатам тест-драйвов.
По сумме баллов экспертного и общественного жюри 26 марта будет определен победитель в главной и дополнительных номинациях "Автомобиль года в Украине 2025".
Финалисты акции "Автомобиль года в Украине-2025"
- Audi Q6 e-tron — электрический кроссовер премиум-сегмента;
- BMW 3 Series — легковой автомобиль;
- Honda CR-V e:HEV — гибридный кроссовер;
- Hyundai Tucson — кроссовер;
- INEOS Grenadier — внедорожник премиум-сегмента;
- Jeep Avenger — гибридный городской кроссовер;
- Mitsubishi L200 — пикап;
- Peugeot E-2008 — компактный электрический кроссовер;
- Skoda Kodiaq — среднеразмерный кроссовер;
- Skoda Octavia — легковой автомобиль.
Первые тренды
Результаты голосования подтвердили смещение предпочтений водителей в пользу машин с повышенной проходимостью, что отражает современные потребности и тенденции на рынке.
В финале отбора оказалось всего две легковушки, сразу шесть кроссоверов, по одному пикапу и внедорожнику. А среди кроссоверов — по две электрические и гибридные модели.
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