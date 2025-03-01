Как долго собирать деньги на новое авто в Украине и США

Автосалон в Украине. Фото: km.mercedes-benz.ua

Сколько времени нужно американцам для покупки нового автомобиля после снижения средней стоимости до 48 641 доллара. Какова ситуация в Украине, где кривая доходов все еще остается ниже высоких цен на авто.

Об этом написал MMR.

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Авто за одну зарплату

Популярная Toyota Corolla на украинском рынке стоит от 1 031 654 гривен. Это внушительная сумма, особенно учитывая доходы населения. По данным Госстата, в 2025 году средняя зарплата в Украине составляет 22 500 грн.

Если представить, что украинец отложит всю свою зарплату, чтобы приобрести Toyota Corolla, то для накопления необходимой суммы ему понадобится более 200 недель. Это примерно 45,8 месяца или 3,8 года без каких-либо расходов на повседневную жизнь и другие нужды.

Такая финансовая перспектива подчеркивает актуальные вызовы, с которыми сталкивается украинское население в современных условиях, где подорожание техники ставит серьезные вопросы относительно доступности качественного транспорта для простых граждан.

Доступность в США

По данным Cox Automotive, в январе 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в США снизилась на 2,2% и составила 48 641 доллар. Это уменьшение стоимости является позитивным сигналом для потребителей, ведь среднее время, необходимое для накопления на новый легковой автомобиль, сократилось до 37,7 недели или около 9 месяцев. Показатель признан лучшим за последние три года.

Для сравнения, еще в декабре 2024 года этот срок составлял 38,2 недели, а в январе 2024 года - 39,6 недели. Однако важно отметить, что не все автомобильные сегменты подверглись снижению цен. Действительно полноразмерные автомобили стали дешевле на 7,5%, а компактные люксовые кроссоверы — на 6,4%.

Зато цены на премиальные полноразмерные SUV поднялись на 4,1%, превысив 112 000 долларов, а ультралюкс автомобили стали дороже на 2,6%, достигнув 120 765 долларов. Эти тенденции свидетельствуют о сложной динамике на рынке, где снижение цен в одних сегментах происходит параллельно с повышением в других.

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