Як довго збирати гроші на нове авто в Україні та США

Автосалон в Україні. Фото: km.mercedes-benz.ua

Скільки часу потрібно американцям для купівлі нового автомобіля після зниження середньої вартості до 48 641 долара. Яка ситуація в Україні, де крива доходів все ще залишається нижче високих цін на авто.

Про це написав MMR.

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Авто за одну зарплату

Популярна Toyota Corolla на українському ринку коштує від 1 031 654 гривень. Це значна сума, особливо з огляду на доходи населення. За даними Держстату, у 2025 році середня зарплата в Україні становить 22 500 грн.

Якщо уявити, що українець відкладе всю свою зарплату, аби придбати Toyota Corolla, то для накопичення необхідної суми йому знадобиться понад 200 тижнів. Це приблизно 45,8 місяця або ж 3,8 року без жодних витрат на повсякденне життя та інші потреби.

Така фінансова перспектива підкреслює актуальні виклики, з якими стикається українське населення в сучасних умовах, де подорожчання техніки ставить серйозні запитання щодо доступності якісного транспорту для простих громадян.

Доступність в США

За даними Cox Automotive, у січні 2025 року середня вартість нового автомобіля у США знизилася на 2,2% і склала 48 641 долар. Це зменшення вартості є позитивним сигналом для споживачів, адже середній час, необхідний для накопичення на новий легковий автомобіль, скоротився до 37,7 тижня або близько 9 місяців. Показник визнаний найкращим за останні три роки.

Для порівняння, ще в грудні 2024 року цей термін становив 38,2 тижня, а в січні 2024 року — 39,6 тижня. Проте важливо зазначити, що не всі автомобільні сегменти зазнали зниження цін. Справді повнорозмірні автомобілі стали дешевшими на 7,5%, а компактні люксові кросовери — на 6,4%. Натомість ціни на преміальні повнорозмірні SUV піднялися на 4,1%, перевищивши 112 000 доларів, а ультралюкс автомобілі стали дорожчими на 2,6%, досягнувши 120 765 доларів. Ці тенденції свідчать про складну динаміку на ринку, де зниження цін в одних сегментах відбувається паралельно з підвищенням в інших.

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