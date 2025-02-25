Чому автомобілі дорожчають, а пропозиція зменшується

Автосалон в Європі. Фото: Bloomberg

Дослідження, опубліковане SRA, підтверджує основну невтішну тенденцію автомобільного ринку Європи останніх десяти років. А саме — завдяки темпам електрифікації авто та еволюції регуляторних обмежень асортименти виробників скорочуються, а ціни на машини зростають.

Про це написав Lʼargus.

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Причини кризи

Організація SRA, яка проводить моніторинг ринку та дослідження баз даних для страхових компаній у Франції, представила звіт за 2024 рік, Документ показує, що динаміка, започаткована десять років тому, досі підтримується низкою потрясінь з довготривалими наслідками.

Набуття чинності стандарту Euro 6b (кінець 2014 року) встановило суворіші обмеження викидів. Dieselgate негативно вплинув на майбутнє дизельних двигунів. Дедалі швидший розвиток електрифікованих версій (у всіх їх формах, гібридних або 100% електричних) спричинив підвищення середніх цін на авто.

Криза під час пандемії коронавірусу, супроводжувана дефіцитом напівпровідників та повномасштабна російсько-українська війна з 2022 року, прискорили трансформацію нового автомобільного ландшафту.

Скорочення пропозиції

Якщо у 2015 році було зареєстровано близько 6500 нових моделей, то у 2020 — лише 5000,а у 2024 році — менш як 2000. До цього додаються норми, які спонукають виробників до різкого спрощення асортименту задля економії: зменшення кількості варіантів моделі, двигунів та пропонованих опцій, об’єднання платформ тощо.

Часи, коли Mercedes пропонував у своїй гамі п'ять кабріолетів, а BMW близько десяти двигунів на модель, здається, давно минули. Попри появу нових брендів у Франції, середня кількість нових продуктів, випущених на одного виробника, впала зі 140 у 2020 році до 38 у 2024-му.

Дешевшими не стають

Середня ціна нового автомобіля у Франції становить 50 367 євро. На неї впливає постійно висхідна частка електрифікованих транспортних засобів (електромобілі та гібриди), які набагато дорожчі, ніж їхні аналоги з ДВЗ. Закон CAFE, ухвалений 2021 року, поступово набуває чинності, вимагаючи від виробників підтримувати середнє значення викидів CO2 у своїх моделях нижче середнього порогу.

Очевидно, що моделі преміумкласу підвищують цифри, але й сегмент B (міські авто та кросовери) показує середню ціну 31 417 євро. Слід зазначити, що набуття чинності стандарту GSR2 торік у липні, яке робить певне обладнання безпеки обов’язковим, також сприяло зростанню вартості.

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