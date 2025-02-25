Почему автомобили дорожают, а предложение уменьшается

Автосалон в Европе. Фото: Bloomberg

Исследование, опубликованное SRA, подтверждает основную неутешительную тенденцию автомобильного рынка Европы последних десяти лет. А именно — благодаря темпам электрификации авто и эволюции регуляторных ограничений ассортимент производителей сокращается, а цены на машины растут.

Об этом написал Lʼargus.

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Причины кризиса

Организация SRA, которая проводит мониторинг рынка и исследования баз данных для страховых компаний во Франции, представила отчет за 2024 год, Документ показывает, что динамика, начатая десять лет назад, до сих пор поддерживается рядом потрясений с долговременными последствиями.

Вступление в силу стандарта Euro 6b (конец 2014 года) установило более строгие ограничения выбросов. Dieselgate негативно повлиял на будущее дизельных двигателей. Быстрое развитием электрифицированных версий (во всех их формах, гибридных или 100% электрических) подняло средние цены на авто.

Кризис во время пандемии коронавируса, сопровождаемый дефицитом полупроводников и полномасштабная российско-украинская война с 2022 года, ускорили трансформацию нового автомобильного ландшафта.

Сокращение предложения

Если в 2015 году было зарегистрировано около 6500 новых моделей, то в 2020 — только 5000, а в 2024 году — менее 2000. К этому добавляются нормы, которые побуждают производителей к резкому упрощению ассортимента для экономии: уменьшение количества вариантов модели, двигателей и предлагаемых опций, объединение платформ и тому подобное.

Время, когда Mercedes предлагал в своей гамме пять кабриолетов, а BMW около десяти двигателей на модель, кажется, давно прошло. Несмотря на появление новых брендов во Франции, среднее количество новых продуктов, выпущенных на одного производителя, упало со 140 в 2020 году до 38 в 2024-м.

Дешевле не становятся

Средняя цена нового автомобиля во Франции составляет 50 367 евро. На нее влияет постоянно растущая доля электрифицированных транспортных средств (электромобили и гибриды), которые намного дороже, чем их аналоги с ДВС. Закон CAFE, принятый в 2021 году, постепенно вступает в силу, требуя от производителей поддерживать среднее значение выбросов CO2 в своих моделях ниже среднего порога.

Очевидно, что модели премиум-класса повышают цифры, но и сегмент B (городские авто и кроссоверы) показывает среднюю цену 31 417 евро. Следует отметить, что вступление в силу стандарта GSR2 в июле прошлого года, которое делает определенное оборудование безопасности обязательным, также способствовало росту стоимости.

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