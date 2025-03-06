Без Toyota — в Україні вибирають авто 2025 року

Авто року. Фото: auto.24tv.ua

Українці назвали десятку претендентів на перемогу в акції "Автомобіль року в Україні 2025". Голосування підтвердило тренд останніх років — схильність вітчизняних автолюбителів до машин з підвищеним кліренсом.

Про це йдеться на сайті проєкту.

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Хто стане переможцем

Громадське голосування на сайті акції проходило з 13 січня 2025 року, за його результатами визначено 10 фіналістів з понад 40 претендентів з різних сегментів.

Після цього зі своїми фаворитами визначиться експертне журі за результатами тест-драйвів.

За сумою балів експертного та громадського журі 26 березня буде визначено переможця у головній та додаткових номінаціях "Автомобіль року в Україні 2025".

Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2025"

Audi Q6 e-tron — електричний кросовер преміумсегмента;

— електричний кросовер преміумсегмента; BMW 3 Series — легковий автомобіль;

— легковий автомобіль; Honda CR-V e:HEV — гібридний кросовер;

— гібридний кросовер; Hyundai Tucson — кросовер;

— кросовер; INEOS Grenadier — позашляховик преміумсегмента;

— позашляховик преміумсегмента; Jeep Avenger — гібридний міський кросовер;

— гібридний міський кросовер; Mitsubishi L200 — пікап;

— пікап; Peugeot E-2008 — компактний електричний кросовер;

— компактний електричний кросовер; Skoda Kodiaq — середньорозмірний кросовер;

— середньорозмірний кросовер; Skoda Octavia — легковий автомобіль.

Перші тренди

Результати голосування підтвердили зміщення уподобань водіїв на користь машин з підвищеною прохідністю, що відображає сучасні потреби та тенденції на ринку.

У фіналі відбору опинилося лише два легковики та одразу шість кросоверів та по одному пікапу та позашляховику. А серед кросоверів — по дві електричні та гібридні моделі.

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