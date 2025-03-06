Без Toyota — в Україні вибирають авто 2025 року

Жодної Toyota — українці вибирають авто 2025 року
Українці назвали десятку претендентів на перемогу в акції "Автомобіль року в Україні 2025". Голосування підтвердило тренд останніх років — схильність вітчизняних автолюбителів до машин з підвищеним кліренсом.
Про це йдеться на сайті проєкту.
Хто стане переможцем
Громадське голосування на сайті акції проходило з 13 січня 2025 року, за його результатами визначено 10 фіналістів з понад 40 претендентів з різних сегментів.
Після цього зі своїми фаворитами визначиться експертне журі за результатами тест-драйвів.
За сумою балів експертного та громадського журі 26 березня буде визначено переможця у головній та додаткових номінаціях "Автомобіль року в Україні 2025".
Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2025"
- Audi Q6 e-tron — електричний кросовер преміумсегмента;
- BMW 3 Series — легковий автомобіль;
- Honda CR-V e:HEV — гібридний кросовер;
- Hyundai Tucson — кросовер;
- INEOS Grenadier — позашляховик преміумсегмента;
- Jeep Avenger — гібридний міський кросовер;
- Mitsubishi L200 — пікап;
- Peugeot E-2008 — компактний електричний кросовер;
- Skoda Kodiaq — середньорозмірний кросовер;
- Skoda Octavia — легковий автомобіль.
Перші тренди
Результати голосування підтвердили зміщення уподобань водіїв на користь машин з підвищеною прохідністю, що відображає сучасні потреби та тенденції на ринку.
У фіналі відбору опинилося лише два легковики та одразу шість кросоверів та по одному пікапу та позашляховику. А серед кросоверів — по дві електричні та гібридні моделі.
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