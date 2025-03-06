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Жодної Toyota — українці вибирають авто 2025 року

6 березня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Без Toyota — в Україні вибирають авто 2025 року
Авто року. Фото: auto.24tv.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Українці назвали десятку претендентів на перемогу в акції "Автомобіль року в Україні 2025". Голосування підтвердило тренд останніх років — схильність вітчизняних автолюбителів до машин з підвищеним кліренсом.

Про це йдеться на сайті проєкту.

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Хто стане переможцем

Громадське голосування на сайті акції проходило з 13 січня 2025 року, за його результатами визначено 10 фіналістів з понад 40 претендентів з різних сегментів.

Після цього зі своїми фаворитами визначиться експертне журі за результатами тест-драйвів.

За сумою балів експертного та громадського журі 26 березня буде визначено переможця у головній та додаткових номінаціях "Автомобіль року в Україні 2025".

Фіналісти акції "Автомобіль року в Україні-2025"

  • Audi Q6 e-tron — електричний кросовер преміумсегмента;
  • BMW 3 Series — легковий автомобіль;
  • Honda CR-V e:HEV — гібридний кросовер;
  • Hyundai Tucson — кросовер;
  • INEOS Grenadier — позашляховик преміумсегмента;
  • Jeep Avenger — гібридний міський кросовер;
  • Mitsubishi L200 — пікап;
  • Peugeot E-2008 — компактний електричний кросовер;
  • Skoda Kodiaq — середньорозмірний кросовер;
  • Skoda Octavia — легковий автомобіль.

Перші тренди

Результати голосування підтвердили зміщення уподобань водіїв на користь машин з підвищеною прохідністю, що відображає сучасні потреби та тенденції на ринку.

У фіналі відбору опинилося лише два легковики та одразу шість кросоверів та по одному пікапу та позашляховику. А серед кросоверів — по дві електричні та гібридні моделі.

Раніше ми писали, чому в Україні дешевшають авто з ДВЗ, а електрокари дорожчають. Також експерти порахували, скільки збирати на нове авто в Україні та США.

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