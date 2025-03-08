Несподіваний переможець конкурсу на краще жіноче авто 2025 року

2025 Hyundai Santa Fe. Фото: caranddriver.com

На основі оцінок 82 жінок автомобільних журналісток з 55 країн на п’яти континентах було оголошено найкращу машину у світі. Перед голосуванням на конкурсі дівчата ретельно тестували та аналізували кожну модель, враховуючи всі ключові характеристики.

Про це йдеться на сторінці конкурсу в Instagram.

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Переможці в категоріях

MINI Copper — міський автомобіль

— міський автомобіль Kia EV3 — компактний кросовер

— компактний кросовер Audi A6 e-tron — великий автомобіль

— великий автомобіль Hyundai Santa Fe — великий кросовер

— великий кросовер Toyota Land Cruiser — повнопривідний

— повнопривідний Porsche Panamera — продуктивний та розкішний автомобіль

Головний приз

Найкращим у світі автомобілем, на думку жінок, став 7-місний кросовер Hyundai Santa Fe. Переможця конкурсу традиційно оголошують напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Автомобіль оснащений 1,6-літровим турбодвигуном потужністю 160 к.с. та електродвигуном на 98 к.с. Загальна потужність становить 253 к.с. Акумулятор місткістю 13,8 кВт-год може рухатися до 54 км виключно на електричній тязі. Базова версія включає 18-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні фари, двозонний клімат-контроль, новітні системи безпеки з адаптивним круїз-контролем та повний привід.

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