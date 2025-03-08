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У конкурсі на краще жіноче авто несподіваний переможець

8 березня 2025 09:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Несподіваний переможець конкурсу на краще жіноче авто 2025 року
2025 Hyundai Santa Fe. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

На основі оцінок 82 жінок автомобільних журналісток з 55 країн на п’яти континентах було оголошено найкращу машину у світі. Перед голосуванням на конкурсі дівчата ретельно тестували та аналізували кожну модель, враховуючи всі ключові характеристики.

Про це йдеться на сторінці конкурсу в Instagram.

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Переможці в категоріях

  • MINI Copper — міський автомобіль
  • Kia EV3 — компактний кросовер
  • Audi A6 e-tron — великий автомобіль
  • Hyundai Santa Fe — великий кросовер
  • Toyota Land Cruiser — повнопривідний
  • Porsche Panamera — продуктивний та розкішний автомобіль

Головний приз

Найкращим у світі автомобілем, на думку жінок, став 7-місний кросовер Hyundai Santa Fe. Переможця конкурсу традиційно оголошують напередодні Міжнародного жіночого дня 8 березня.

Автомобіль оснащений 1,6-літровим турбодвигуном потужністю 160 к.с. та електродвигуном на 98 к.с. Загальна потужність становить 253 к.с. Акумулятор місткістю 13,8 кВт-год може рухатися до 54 км виключно на електричній тязі. Базова версія включає 18-дюймові легкосплавні диски, світлодіодні фари, двозонний клімат-контроль, новітні системи безпеки з адаптивним круїз-контролем та повний привід.

Раніше експерти визначили, які автомобілі надійніші — Kia або Hyundai. Також ми повідомляли, що інженери Hyundai створили дивовижну плівку для вікон авто, яка замінить кондиціонер.

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