Почему следует избегать покупки автомобиля с матовым покрытием

Почему не стоит покупать автомобиль с матовым покрытиеМ
Матовое покрытие благодаря эффекту бархата придает автомобилю стильный и уникальный вид. Впрочем, за эффектной оберткой скрывается ряд практических трудностей, о которых стоит знать перед принятием решения о перекраске своей машины.
Об этом написал Autogid.
Недостатки матового кузова
- Невозможно полировать царапины. Любое механическое вмешательство меняет текстуру матового лака. В большинстве случаев требуется полная перекраска детали.
- Быстро загрязняется. На матовом покрытии отлично видны пыль, пятна, разводы после дождя и отпечатки пальцев.
- Не переносит автохимию. Автомойка с активной пеной и агрессивными реагентами может испортить поверхность. Подходит только осторожное ручное мытье. Для чистки нужны спецсредства с нейтральным pH и мягкие микрофибровые салфетки.
- Плохо зимует. Дорожная соль оставляет на матовом лаке белые следы, которые сложно или даже невозможно убрать.
- Сложный ремонт. Подобрать точный оттенок и структуру покрытия практически невозможно. Часто приходится красить несколько смежных деталей, чтобы не было заметного контраста.
Как защитить матовое покрытие
Защитная пленка PPF или матовая оклейка кузова поможет сохранить вид и предотвратить мелкие царапины. Но и эти пленки имеют свой ресурс и требуют деликатного ухода тоже.
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