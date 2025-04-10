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Почему не стоит покупать автомобиль с матовым покрытиеМ

10 апреля 2025 01:20
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Почему следует избегать покупки автомобиля с матовым покрытием
Авто с матовым покрытием. Фото: Mercedes-AMG
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Матовое покрытие благодаря эффекту бархата придает автомобилю стильный и уникальный вид. Впрочем, за эффектной оберткой скрывается ряд практических трудностей, о которых стоит знать перед принятием решения о перекраске своей машины.

Об этом написал Autogid.

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Недостатки матового кузова

  • Невозможно полировать царапины. Любое механическое вмешательство меняет текстуру матового лака. В большинстве случаев требуется полная перекраска детали.
  • Быстро загрязняется. На матовом покрытии отлично видны пыль, пятна, разводы после дождя и отпечатки пальцев.
  • Не переносит автохимию. Автомойка с активной пеной и агрессивными реагентами может испортить поверхность. Подходит только осторожное ручное мытье. Для чистки нужны спецсредства с нейтральным pH и мягкие микрофибровые салфетки.
  • Плохо зимует. Дорожная соль оставляет на матовом лаке белые следы, которые сложно или даже невозможно убрать.
  • Сложный ремонт. Подобрать точный оттенок и структуру покрытия практически невозможно. Часто приходится красить несколько смежных деталей, чтобы не было заметного контраста.

Как защитить матовое покрытие

Защитная пленка PPF или матовая оклейка кузова поможет сохранить вид и предотвратить мелкие царапины. Но и эти пленки имеют свой ресурс и требуют деликатного ухода тоже.

Ранее мы писали, как испортить двигатель автомобиля неправильной мойкой. Также сообщали, какой штраф выписывают за мытье автомобиля возле дома.

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