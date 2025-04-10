Почему следует избегать покупки автомобиля с матовым покрытием

Авто с матовым покрытием. Фото: Mercedes-AMG

Матовое покрытие благодаря эффекту бархата придает автомобилю стильный и уникальный вид. Впрочем, за эффектной оберткой скрывается ряд практических трудностей, о которых стоит знать перед принятием решения о перекраске своей машины.

Об этом написал Autogid.

Реклама

Читайте также:

Недостатки матового кузова

Невозможно полировать царапины . Любое механическое вмешательство меняет текстуру матового лака. В большинстве случаев требуется полная перекраска детали.

. Любое механическое вмешательство меняет текстуру матового лака. В большинстве случаев требуется полная перекраска детали. Быстро загрязняется . На матовом покрытии отлично видны пыль, пятна, разводы после дождя и отпечатки пальцев.

. На матовом покрытии отлично видны пыль, пятна, разводы после дождя и отпечатки пальцев. Не переносит автохимию . Автомойка с активной пеной и агрессивными реагентами может испортить поверхность. Подходит только осторожное ручное мытье. Для чистки нужны спецсредства с нейтральным pH и мягкие микрофибровые салфетки.

. Автомойка с активной пеной и агрессивными реагентами может испортить поверхность. Подходит только осторожное ручное мытье. Для чистки нужны спецсредства с нейтральным pH и мягкие микрофибровые салфетки. Плохо зимует . Дорожная соль оставляет на матовом лаке белые следы, которые сложно или даже невозможно убрать.

. Дорожная соль оставляет на матовом лаке белые следы, которые сложно или даже невозможно убрать. Сложный ремонт. Подобрать точный оттенок и структуру покрытия практически невозможно. Часто приходится красить несколько смежных деталей, чтобы не было заметного контраста.

Как защитить матовое покрытие

Защитная пленка PPF или матовая оклейка кузова поможет сохранить вид и предотвратить мелкие царапины. Но и эти пленки имеют свой ресурс и требуют деликатного ухода тоже.

Ранее мы писали, как испортить двигатель автомобиля неправильной мойкой. Также сообщали, какой штраф выписывают за мытье автомобиля возле дома.