Чому слід уникати купівлі автомобіля з матовим покриттям

Авто з матовим покриттям. Фото: Mercedes-AMG

Матове покриття завдяки ефекту оксамиту надає автомобілю стильного та унікального вигляду. Втім, за ефектною обгорткою ховається низка практичних труднощів, про які варто знати перед ухваленням рішення про перефарбування своєї машини.

Про це написав Autogid.

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Недоліки матового кузова

Неможливо полірувати подряпини . Будь-яке механічне втручання змінює текстуру матового лаку. В більшості випадків потрібне повне перефарбування деталі.

. Будь-яке механічне втручання змінює текстуру матового лаку. В більшості випадків потрібне повне перефарбування деталі. Швидко забруднюється . На матовому покритті чудово видно пил, плями, розводи після дощу та відбитки пальців.

. На матовому покритті чудово видно пил, плями, розводи після дощу та відбитки пальців. Не переносить автохімію . Автомийка з активною піною та агресивними реагентами може зіпсувати поверхню. Підходить лише обережне ручне миття. Для чищення потрібні спецзасоби з нейтральним pH та м’які мікрофіброві серветки.

. Автомийка з активною піною та агресивними реагентами може зіпсувати поверхню. Підходить лише обережне ручне миття. Для чищення потрібні спецзасоби з нейтральним pH та м’які мікрофіброві серветки. Погано зимує . Дорожня сіль залишає на матовому лаку білі сліди, які складно або навіть неможливо прибрати.

. Дорожня сіль залишає на матовому лаку білі сліди, які складно або навіть неможливо прибрати. Складний ремонт. Підібрати точний відтінок та структуру покриття практично неможливо. Часто доводиться фарбувати кілька суміжних деталей, аби не було помітного контрасту.

Як захистити матове покриття

Захисна плівка PPF або матове обклеювання кузова допоможе зберегти вигляд та запобігти дрібним подряпинам. Але й ці плівки мають свій ресурс та потребують делікатного догляду теж.

Раніше ми писали, як зіпсувати двигун автомобіля неправильною мийкою. Також повідомляли, який штраф виписують за миття автомобіля біля дому.