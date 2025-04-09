Корейский электрокар оказался самым американским авто

Самым американским авто оказался корейский электрокар
После введения пошлин Трампа на все импортные авто и запчасти встал вопрос, какая из компаний выпускает наиболее американский автомобиль, учитывая производство на территории США и источники поставок запчастей к ним. Удивительно, но в этой категории не победили ни Ford F-150, ни Chevy Suburban.
Об этом написал Car Buzz.
Почти американец
Наиболее патриотичным автомобилем Америки является южнокорейский электрический кроссовер Kia EV6, так как 80% его запчастей поступает из Северной Америки. В частности модель получает батареи от компании SK On, которая построила завод в Джорджии исключительно для этой задачи.
Благодаря таким стимулам, как налоговый кредит на электромобили, иностранные компании, которые стремились расширить свои производственные мощности, инвестировали в экономику США миллиарды долларов. Kia ничем не отличалась, когда вложилась в расширение производства на заводе в Вест-Пойнте для EV9 и EV6.
О лидерстве Kia EV6 в этой сфере стало известно благодаря Американскому закону о маркировке автомобилей, который обязывает сообщать покупателю, где собран автомобиль и изготовлено большинство его запчастей.
Другие производства в США
EV6 не единственный автомобиль с высоким содержанием местных запчастей. Впрочем, среди лидеров этого рейтинга нет ни одного традиционного американского автопроизводителя.
ТОП-5 самых американских автомобилей (после Kia EV6)
- Honda Ridgeline AWD TrailSport — 75% (Линкольн, Алабама)
- Tesla Model 3 Long Range AWD — 75% (Фримонт, Калифорния)
- Tesla Model 3 Long Range RWD — 75% (Фримонт, Калифорния)
- Acura MDX (FWD и AWD) — 70% (Ист-Либерти, Огайо)
- Honda Odyssey FWD — 70% (Линкольн, Алабама)
Ранее сообщалось, что акции Tesla снова обвалились, несмотря на обещания Минфина США. Также мы писали, что Toyota выпустит десять новых автомобилей до 2027 года.
Читайте Новини.LIVE!