Корейский электрокар оказался самым американским авто

2025 Kia EV6. Фото: Kia

После введения пошлин Трампа на все импортные авто и запчасти встал вопрос, какая из компаний выпускает наиболее американский автомобиль, учитывая производство на территории США и источники поставок запчастей к ним. Удивительно, но в этой категории не победили ни Ford F-150, ни Chevy Suburban.

Об этом написал Car Buzz.

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Почти американец

Наиболее патриотичным автомобилем Америки является южнокорейский электрический кроссовер Kia EV6, так как 80% его запчастей поступает из Северной Америки. В частности модель получает батареи от компании SK On, которая построила завод в Джорджии исключительно для этой задачи.

Благодаря таким стимулам, как налоговый кредит на электромобили, иностранные компании, которые стремились расширить свои производственные мощности, инвестировали в экономику США миллиарды долларов. Kia ничем не отличалась, когда вложилась в расширение производства на заводе в Вест-Пойнте для EV9 и EV6.

О лидерстве Kia EV6 в этой сфере стало известно благодаря Американскому закону о маркировке автомобилей, который обязывает сообщать покупателю, где собран автомобиль и изготовлено большинство его запчастей.

Другие производства в США

EV6 не единственный автомобиль с высоким содержанием местных запчастей. Впрочем, среди лидеров этого рейтинга нет ни одного традиционного американского автопроизводителя.

ТОП-5 самых американских автомобилей (после Kia EV6)

Honda Ridgeline AWD TrailSport — 75% (Линкольн, Алабама) Tesla Model 3 Long Range AWD — 75% (Фримонт, Калифорния) Tesla Model 3 Long Range RWD — 75% (Фримонт, Калифорния) Acura MDX (FWD и AWD) — 70% (Ист-Либерти, Огайо) Honda Odyssey FWD — 70% (Линкольн, Алабама)

Ранее сообщалось, что акции Tesla снова обвалились, несмотря на обещания Минфина США. Также мы писали, что Toyota выпустит десять новых автомобилей до 2027 года.