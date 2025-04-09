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Найбільш американським авто виявився корейський електрокар

9 квітня 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Корейський електрокар виявився найбільш американським авто
2025 Kia EV6. Фото: Kia
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Після запровадження мит Трампа на усі імпортні авто та запчастини постало питання, яка з компаній випускає найбільш американський автомобіль з огляду на виробництво на території США та джерела постачання запчастин до них. Дивно, але в цій категорії не перемогли ані Ford F-150, ані Chevy Suburban.

Про це написав Car Buzz.

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Майже американець

Найбільш патріотичним автомобілем Америки є південнокорейський електричний кросовер Kia EV6, позаяк 80% його запчастин надходить з Північної Америки. Зокрема модель отримує батареї від компанії SK On, яка побудувала завод у Джорджії виключно для цього завдання.

Завдяки таким стимулам, як податковий кредит на електромобілі, іноземні компанії, які прагнули розширити свої виробничі потужності, інвестували в економіку США мільярди доларів. Kia нічим не відрізнялася, коли вклалася в розширення виробництва на заводі у Вест-Пойнті для EV9 та EV6.

Про лідерство Kia EV6 в цій сфері стало відомо завдяки Американському закону про маркування автомобілів, який зобов’язує повідомляти покупцеві, де зібрано автомобіль та виготовлено більшість його запчастин.

Інші виробництва в США

EV6 не єдиний автомобіль з високим вмістом місцевих запчастин. Втім, серед лідерів цього рейтингу немає жодного традиційного американського автовиробника.

ТОП-5 найбільш американських автомобілів (після Kia EV6)

  1. Honda Ridgeline AWD TrailSport — 75% (Лінкольн, Алабама)
  2. Tesla Model 3 Long Range AWD — 75% (Фрімонт, Каліфорнія)
  3. Tesla Model 3 Long Range RWD — 75% (Фрімонт, Каліфорнія)
  4. Acura MDX (FWD та AWD) — 70% (Іст-Ліберті, Огайо)
  5. Honda Odyssey FWD — 70% (Лінкольн, Алабама)

Раніше повідомлялося, що акції Tesla знову обвалилися, попри обіцянки Мінфіну США. Також ми писали, що Toyota випустить десять нових автомобілів до 2027 року.

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