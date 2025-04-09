Корейський електрокар виявився найбільш американським авто

Найбільш американським авто виявився корейський електрокар
Після запровадження мит Трампа на усі імпортні авто та запчастини постало питання, яка з компаній випускає найбільш американський автомобіль з огляду на виробництво на території США та джерела постачання запчастин до них. Дивно, але в цій категорії не перемогли ані Ford F-150, ані Chevy Suburban.
Про це написав Car Buzz.
Майже американець
Найбільш патріотичним автомобілем Америки є південнокорейський електричний кросовер Kia EV6, позаяк 80% його запчастин надходить з Північної Америки. Зокрема модель отримує батареї від компанії SK On, яка побудувала завод у Джорджії виключно для цього завдання.
Завдяки таким стимулам, як податковий кредит на електромобілі, іноземні компанії, які прагнули розширити свої виробничі потужності, інвестували в економіку США мільярди доларів. Kia нічим не відрізнялася, коли вклалася в розширення виробництва на заводі у Вест-Пойнті для EV9 та EV6.
Про лідерство Kia EV6 в цій сфері стало відомо завдяки Американському закону про маркування автомобілів, який зобов’язує повідомляти покупцеві, де зібрано автомобіль та виготовлено більшість його запчастин.
Інші виробництва в США
EV6 не єдиний автомобіль з високим вмістом місцевих запчастин. Втім, серед лідерів цього рейтингу немає жодного традиційного американського автовиробника.
ТОП-5 найбільш американських автомобілів (після Kia EV6)
- Honda Ridgeline AWD TrailSport — 75% (Лінкольн, Алабама)
- Tesla Model 3 Long Range AWD — 75% (Фрімонт, Каліфорнія)
- Tesla Model 3 Long Range RWD — 75% (Фрімонт, Каліфорнія)
- Acura MDX (FWD та AWD) — 70% (Іст-Ліберті, Огайо)
- Honda Odyssey FWD — 70% (Лінкольн, Алабама)
Раніше повідомлялося, що акції Tesla знову обвалилися, попри обіцянки Мінфіну США. Також ми писали, що Toyota випустить десять нових автомобілів до 2027 року.
Читайте Новини.LIVE!