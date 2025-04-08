Як Дональд Трамп руйнує світову автомобільну промисловість

Автомобілі в порту. Ілюстративне фото: Reuters

Звільнення робітників заводів, зупинки виробництва автомобілів та відмова від постачання машин на ринок США. Ще не минуло й тижня, як запрацювали 25% мита Дональда Трампа проти світового автопрому.

Про це написав InsideEVs.

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Зворотний ефект

Протягом кількох десятиліть американські компанії виводили виробництво з США до таких країн, як Китай та Мексика, що дозволило їм отримати вигоду від дешевої робочої сили, водночас задовольняючи апетити американських споживачів високоякісними товарами.

За оцінкою некомерційної Коаліції за квітучу Америку, США втратили понад три мільйони робочих місць лише через Китай, починаючи з 2001 року. У звіті Інституту економічної політики говориться, що це завдало шкоди певним групам населення, насамперед чорношкірим та іспаномовним громадам США.

Але встановлення тарифів Трампа, здається, приносить більше шкоди, ніж користі. І свобода мобільності, яку американці так цінують, купуючи мільйони автомобілів щороку, тепер коштуватиме дорожче, адже тарифи мають зворотний ефект.

Скорочення виробництва

Stellantis вже звільнила 1000 американських працівників на заводах у Мічигані та Індіані та закрила дві виробничі лінії — по одній в Канаді та Мексиці. Більшу частину квітня Jeep не буде випускати електричний Wagoneer S, а також призупинено виробництво електричного Dodge Charger Daytona.

Audi, яка виробляє всі свої моделі в Німеччині, а Q5 — у Мексиці, затримує автомобілі в портах США. Volkswagen також припинив імпорт Jetta, Taos та Tiguan, які випускаються в Мексиці. Так само Infiniti призупинила виробництво двох кросоверів QX50 та QX55 в Мексиці для американського ринку.

Повернення в США

Частина автовиробників у відповідь на тарифи мають намір збільшити виробництво в США. Nissan, яка планувала припинити роботу на заводі в штаті Теннессі, скасувала своє рішення, щоб зберегти постачання кросоверів Rogue.

Mercedes-Benz розглядає можливість перенесення виробництва на завод в Алабамі. General Motors нарощує випуск пікапів Chevrolet Silverado та GMC Sierra в Індіані. Водночас Toyota, Honda та Hyundai планують утримувати ціни стабільними, доки ситуація не стане остаточно зрозумілою. А Ford та Stellantis навіть пропонують знижки.

Мексика все ще веде переговори з Білим домом, а Канада та Китай відповіли зворотними тарифами. Євросоюз також на порозі введення заходів у відповідь на мита на сталь й алюміній — введення контрзаходів очікується цього тижня.

Раніше ми писали, як мита Трампа вплинуть на ціни авто з США в Україні. Також повідомлялося, що радник Трампа розкритикував Ілона Маска за заклик зняти імпортні мита з країн Євросоюзу.