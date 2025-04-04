Як вплинуть мита Трампа на ціни американських авто в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Днями президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мита на абсолютно усі автомобілі, виготовлені за межами Америки. Експерти вважають, що вплив цього рішення на український авторинок не буде миттєвим.

Скільки імпортних авто з США зʼявляються в Україні, та на що слід очікувати.

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Локалізація виробництва

Якщо в конструкції автомобіля використовуються деталі американського виробництва, ці компоненти не обкладатимуть митом. Якщо вироблена в США машина матиме імпортні деталі, то на ці запчастини мито розповсюджуватиметься.

Американські експерти галузі вже підрахували, в кого з компаній найвища локалізація виробництва автомобілів в США, а значить вони постраждають найменше. Ними виявилися: електромобілі Tesla (80-87,5%), спорткар Ford Mustang (80%), кросовер Honda Passport (76,5%) та електрокар Volkswagen ID.4 (до 75,5%).

Український інтерес

На думку аналітиків Інституту досліджень авторинку, ефект від тарифів для України буде відкладеним у часі. Тобто ціни на популярні в нашій країні дешеві "битки" з США зростуть вже після підняття вартості нових та вживаних автомобілів на американському ринку. Це, ймовірно, у майбутньому призведе до зменшення загального обсягу імпорту з Америки.

За даними Укравтопром, торік українці придбали близько 41 700 вживаних автомобілів з США, що становить солідні 19% від усіх, вперше зареєстрованих у 2024 році вживаних легковиків. Відносно 2023 року, попит на вживані авто зі США зріс на 46%.

Серед них велику частку мають електромобілі (36%), а беззаперечними лідерами продажів є дві моделі Tesla — Model 3 (4521 одиниця) та Model Y (3984 од.). Для порівняння, третє місце рейтингу, яке посідає Ford Escape, відстає з великим відривом (2747 од.).

Схожа ситуація й у лютому 2025 року, коли перша трійка імпортованих авто з США має такий вигляд: Tesla Model Y (419 од.), Tesla Model 3 (416 од.), Ford Escape (234 од.).

Таким чином, в Україні серед усіх авто з США найпопулярнішими є електромобілі Tesla Model 3 та Model Y, які мають найвищий відсоток компонентів, вироблених на території Штатів, а отже подорожчають найменше серед усіх американських автомобілів. Якщо ж, звісно, компанія Tesla збережеться у її чинному вигляді.

Раніше стало відомо, що лише чотири бренди електромобілів у світі є прибутковими. Також ми писали, чому в Україні не бойкотують автомобілі Tesla.