Как повлияют пошлины Трампа на цены американских авто в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

На днях президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на абсолютно все автомобили, изготовленные за пределами Америки. Эксперты считают, что влияние этого решения на украинский авторынок не будет мгновенным.

Сколько импортных авто из США появляются в Украине, и чего следует ожидать.

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Локализация производства

Если в конструкции автомобиля используются детали американского производства, эти компоненты не будут облагаться пошлиной. Если произведенная в США машина будет иметь импортные детали, то на эти запчасти пошлина будет распространяться.

Американские эксперты отрасли уже подсчитали, у кого из компаний самая высокая локализация производства автомобилей в США, а значит они пострадают меньше всего. Ими оказались: электромобили Tesla (80-87,5%), спорткар Ford Mustang (80%), кроссовер Honda Passport (76,5%) и электрокар Volkswagen ID.4 (до 75,5%).

Украинский интерес

По мнению аналитиков Института исследований авторынка, эффект от тарифов для Украины будет отложенным во времени. То есть цены на популярные в нашей стране дешевые "битки" из США вырастут уже после поднятия стоимости новых и подержанных автомобилей на американском рынке. Это, вероятно, в будущем приведет к уменьшению общего объема импорта из Америки.

По данным Укравтопрома, в прошлом году украинцы приобрели около 41 700 подержанных автомобилей из США, что составляет солидные 19% от всех, впервые зарегистрированных в 2024 году подержанных легковушек. Относительно 2023 года, спрос на подержанные авто из США вырос на 46%.

Среди них большую долю имеют электромобили (36%), а безоговорочными лидерами продаж являются две модели Tesla — Model 3 (4521 единица) и Model Y (3984 ед.). Для сравнения, третье место рейтинга, которое занимает Ford Escape, отстает с большим отрывом (2747 ед.).

Похожая ситуация и в феврале 2025 года, когда первая тройка импортируемых авто из США выглядит следующим образом: Tesla Model Y (419 ед.), Tesla Model 3 (416 ед.), Ford Escape (234 ед.).

Таким образом, в Украине среди всех авто из США самыми популярными являются электромобили Tesla Model 3 и Model Y, которые имеют самый высокий процент компонентов, произведенных на территории Штатов, а следовательно подорожают меньше всех американских автомобилей. Если же, конечно, компания Tesla сохранится в ее действующем виде.

Ранее стало известно, что только четыре бренда электромобилей в мире являются прибыльными. Также мы писали, почему в Украине не бойкотируют автомобили Tesla.