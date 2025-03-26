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Почему в Украине не бойкотируют автомобили Tesla

26 марта 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему Tesla не подлежит бойкоту в Украине
Автомобили Tesla. Фото: volynnews.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Резонансные высказывания Илона Маска негативно повлияли на глобальные продажи электрокаров Tesla. В то же время в Украине автовладельцы научились отделять бренд от его основателя.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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По данным Electrek, за январь-февраль 2025 года продажи электромобилей Tesla упали на 71% в Германии, на 45% в Норвегии, на 44% во Франции, на 44% в Испании. По информации S&P Global Mobility, в США продажи бренда за январь сократились на 11%.

Популярность Tesla в Украине можно измерить по средним ценам на авто за последние шесть месяцев, ведь при падении спроса стоимость товара обваливается. Для сравнения также рассмотрена аналогичная динамика цен на самый массовый в нашей стране электромобиль Nissan Leaf и популярный Volkswagen ID.4.

Середні ціни на електромобілі Tesla в Україні
Инфографика: eauto.org.ua
Середні ціни Nissan Leaf та VW ID.4 в Україні
Инфографика: eauto.org.ua

Протесты в соцсетях

Стоимость всех электромобилей в Украине не снижается и даже заметен некоторый рост средних цен. Это ожидаемый тренд, ведь льготы на их растаможку заканчиваются 31 декабря 2025 года. То есть вернутся пошлина и НДС, что повлечет рост фактических цен более чем на 30%.

Уже не впервые публичные высказывания Илона Маска могли повлиять на решение украинских покупателей, однако еще ни разу это не повлекло уменьшение продаж Tesla в нашей стране. Во-первых, официального представительства Tesla у нас нет. Во-вторых, электромобили Tesla имеют сбалансированные характеристики и цену, ремонтопригодны, есть немало доступных аукционных американских вариантов, что делает их интересным товаром.

Поэтому, когда наступает время отреагировать на тот или иной провокационный пост Маска, украинцы готовы к наступлению в соцсетях. Когда же встает вопрос покупки электромобиля, большинство разделяют понятия "Tesla" и "Маск".

Ранее мы писали, как Kia потроллила Tesla антирекламой Илона Маска. Также сообщалось, зачем владельцы маскируют свои Tesla логотипами чужих авто.

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