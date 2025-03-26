Чому Tesla не підлягає бойкоту в Україні

Автомобілі Tesla. Фото: volynnews.com

Резонансні висловлювання Ілона Маска негативно вплинули на глобальні продажі електрокарів Tesla. Водночас в Україні автовласники навчилися відокремлювати бренд від його засновника.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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За даними Electrek, за січень-лютий 2025 року продажі електромобілів Tesla впали на 71% у Німеччині, на 45% у Норвегії, на 44% у Франції, на 44% в Іспанії. За інформацією S&P Global Mobility, в США продажі бренду за січень скоротилися на 11%.

Популярність Tesla в Україні можна виміряти за середніми цінами на авто за останні шість місяців, адже при падінні попиту вартість товару обвалюється. Для порівняння також розглянуто аналогічну динаміку цін на наймасовіший в нашій країні електромобіль Nissan Leaf та популярний Volkswagen ID.4.

Інфографіка: eauto.org.ua

Інфографіка: eauto.org.ua

Протести в соцмережах

Вартість усіх електромобілів в Україні не знижується й навіть помітне певне зростання середніх цін. Це очікуваний тренд, адже пільги на їхнє розмитнення закінчуються 31 грудня 2025 року. Тобто повернуться мито та ПДВ, що потягне зростання фактичних цін на понад 30%.

Вже не вперше публічні вислови Ілона Маска могли вплинути на рішення українських покупців, проте ще жодного разу це не потягнуло зменшення продажів Tesla в нашій країні. По-перше, офіційного представництва Tesla у нас немає. По-друге, електромобілі Tesla мають збалансовані характеристики та ціну, ремонтопридатні, є чимало доступних аукціонних американських варіантів, що робить їх цікавим товаром.

Тому, коли настає час відреагувати на той чи інший провокаційний пост Маска, українці готові до наступу у соцмережах. Коли ж постає питання купівлі електромобіля, більшість розділяють поняття "Tesla" та "Маск".

Раніше ми писали, як Kia потролила Tesla антирекламою Ілона Маска. Також повідомлялося, навіщо власники маскують свої Tesla логотипами чужих авто.