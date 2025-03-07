Як водії Tesla маскують свої машини логотипами чужих авто

Tesla замаскована під Audi. Фото: electrek.co

Протести проти Ілона Маска поширюються по всьому світу: бойкот продукції, пікети, акти вандалізму. Власники електромобілів Tesla, побоюючись за власну безпеку та збереження своїх транспортних засобів, вигадують нові способи дистанціюватися від скандального бренду.

Про це написав ITC.

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На вулицях почали частіше помічати електромобілі Tesla без заводських емблем, замість яких встановлені логотипи інших автовиробників — Audi, Mazda, Honda тощо.

Відбувається вибухове зростання попиту на автомобільні наклейки з написами: "Я купив цю машину, перш ніж дізнався, що Ілон — божевільний", або подібного змісту. Одна з компаній, яка продає такі наклейки, повідомила, що реалізує їх сотні одиниць щодня, позаяк власники Tesla намагаються відмежуватися від гендиректора компанії Ілона Маска.

Проєкція на кузов

На дорогах США неодноразово зустрічалися Tesla Cybertruck з проєкціями зображень на задньому борту. На них містяться заклики не розмальовувати машину графіті, а також напис: "Ця вантажівка вже достатньо робить мене схожим на ідіота". Також на відео показують проєкцію з підписом "MuSSk production", де подвійне "SS" є відсиланням до нацистської Німеччини.

Раніше ми писали, чому Tesla Cybertruck не продається навіть з величезною знижкою. Також повідомлялося, що Tesla пропонує виправляти недоліки Cybertruck за допомогою скотчу.