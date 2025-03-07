Как водители Tesla маскируют свои машины логотипами чужих авто

Tesla замаскированная под Audi. Фото: electrek.co

Протесты против Илона Маска распространяются по всему миру: бойкот продукции, пикеты, акты вандализма. Владельцы электромобилей Tesla, опасаясь за собственную безопасность и сохранность своих транспортных средств, придумывают новые способы дистанцироваться от скандального бренда.

Об этом написал ITC.

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На улицах стали чаще замечать электромобили Tesla без заводских эмблем, вместо которых установлены логотипы других автопроизводителей — Audi, Mazda, Honda и др.

Происходит взрывной рост спроса на автомобильные наклейки с надписями: "Я купил эту машину, прежде чем узнал, что Илон — сумасшедший", или подобного содержания. Одна из компаний, которая продает такие наклейки, сообщила, что реализует их сотни единиц ежедневно, так как владельцы Tesla пытаются отмежеваться от гендиректора компании Илона Маска.

Проекция на кузов

На дорогах США неоднократно встречались Tesla Cybertruck с проекциями изображений на заднем борту. На них содержатся призывы не разрисовывать машину граффити, а также надпись: "Этот грузовик уже достаточно делает меня похожим на идиота". Также на видео показывают проекцию с подписью MuSSk production, где двойное SS является отсылкой к нацистской Германии.

Ранее мы писали, почему Tesla Cybertruck не продается даже с огромной скидкой. Также сообщалось, что Tesla предлагает исправлять недостатки Cybertruck с помощью скотча.