Kia висміяла Tesla та Ілона Маска в новій рекламі електромобіля

"Я купив це після того, як Ілон збожеволів". Фото: Instagram

Скандинавський відділ маркетингу компанії Kia тонко познущався з Ілона Маска в рекламних оголошеннях електромобіля Kia EV3. Прихильники каліфорнійського бренду були обурені, проте решті користувачів Інтернету дуже сподобалося.

Про це написав InsideEVs

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Трансформація слогана

Kia завдавала удар по гендиректору Tesla Ілону Маску сміливим та кумедним маркетинговим ходом в Instagram (пост вже видалений).

На фото представлено доступний електромобіль Kia EV3 з наліпкою на задній частині бампера: "Я купив це після того, як Ілон збожеволів". Текст прямо відсилає до популярних наліпок серед власників Tesla в США: "Я купив це до того, як Ілон збожеволів".

Скриншот: X

Якщо американці таким чином перепрошують за свій вибір авто та намагаються дистанціюватися від гендиректора компанії, то корейський бренд прямо спонукає купляти Kia замість Tesla через поведінку Маска. Підкреслимо, все це відбувалося на найбільшому ринку споживання електрокарів в Європі та одному з ключових для Tesla.

Допис в Instagram був завалений коментарями розлючених фанатів Tesla та Маска, які серед іншого називали цей крок непрофесійним та відчайдушним. Сам Маск також прокоментував цей пост з недовірою, сумніваючись, що це справжня публікація Kia. Однак решті Інтернету дуже сподобалося.

Фіни приєдналися

Команда маркетингу Kia у Фінляндії розмістила схоже оголошення на першій шпальті в найбільшій газеті країни Helsingin Sanomat.

"О, який Ілон настав". Скриншот: Reddit

Оголошення (скриншот якого було опубліковано на Reddit) з зображенням Kia EV3 та зміненою фінською фразою "Voi näitä elo päiviä", яку можна інтерпретувати як "О, яке життя настало". Гра полягає в тому, що фінське слово "життя" (elo), замінено на "Ілон". Далі реклама запрошує читачів перевірити Kia EV4 на автосалоні в столиці Фінляндії, Гельсінкі, пізніше цього місяця.

Раніше ми повідомляли, навіщо власники маскують свої Tesla логотипами чужих авто. Також писали, чому Tesla Cybertruck не продається в США навіть з величезною знижкою.