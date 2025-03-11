Kia высмеяла Tesla и Илона Маска в новой рекламе электромобиля

Kia потроллила Tesla рекламой против Илона Маска
Скандинавский отдел маркетинга компании Kia тонко поиздевался над Илоном Маском в рекламных объявлениях электромобиля Kia EV3. Сторонники калифорнийского бренда были возмущены, однако остальным пользователям Интернета очень понравилось.
Об этом написал InsideEVs
Трансформация слогана
Kia наносила удар по гендиректору Tesla Илону Маску смелым и забавным маркетинговым ходом в Instagram (пост уже удален).
На фото представлен доступный электромобиль Kia EV3 с наклейкой на задней части бампера: "Я купил это после того, как Илон сошел с ума". Текст прямо отсылает к популярным наклейкам среди владельцев Tesla в США: "Я купил это до того, как Илон сошел с ума".
Если американцы таким образом извиняются за свой выбор авто и пытаются дистанцироваться от гендиректора компании, то корейский бренд прямо побуждает покупать Kia вместо Tesla из-за поведения Маска. Подчеркнем, все это происходило на крупнейшем рынке потребления электрокаров в Европе и одном из ключевых для Tesla.
Сообщение в Instagram было завалено комментариями разъяренных фанатов Tesla и Маска, которые среди прочего называли этот шаг непрофессиональным и отчаянным. Сам Маск также прокомментировал этот пост с недоверием, сомневаясь, что это настоящая публикация Kia. Однако остальному Интернету все очень понравилось.
Финны присоединились
Команда маркетинга Kia в Финляндии разместила похожее объявление на первой полосе в крупнейшей газете страны Helsingin Sanomat.
Объявление (скриншот которого был опубликован на Reddit) с изображением Kia EV3 и измененной финской фразой "Voi näitä elo päiviä", которую, можно интерпретировать как "О, какая жизнь наступила". Игра заключается в том, что финское слово "жизнь" (elo), заменено на "Илон". Далее реклама приглашает читателей проверить Kia EV4 на автосалоне в столице Финляндии, Хельсинки, позже в этом месяце.
Ранее мы сообщали, зачем владельцы маскируют свои Tesla логотипами чужих авто. Также писали, почему Tesla Cybertruck не продается в США даже с огромной скидкой.
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