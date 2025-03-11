Kia высмеяла Tesla и Илона Маска в новой рекламе электромобиля

"Я купил это после того, как Илон сошел с ума". Фото: Instagram

Скандинавский отдел маркетинга компании Kia тонко поиздевался над Илоном Маском в рекламных объявлениях электромобиля Kia EV3. Сторонники калифорнийского бренда были возмущены, однако остальным пользователям Интернета очень понравилось.

Об этом написал InsideEVs

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Трансформация слогана

Kia наносила удар по гендиректору Tesla Илону Маску смелым и забавным маркетинговым ходом в Instagram (пост уже удален).

На фото представлен доступный электромобиль Kia EV3 с наклейкой на задней части бампера: "Я купил это после того, как Илон сошел с ума". Текст прямо отсылает к популярным наклейкам среди владельцев Tesla в США: "Я купил это до того, как Илон сошел с ума".

Скриншот: X

Если американцы таким образом извиняются за свой выбор авто и пытаются дистанцироваться от гендиректора компании, то корейский бренд прямо побуждает покупать Kia вместо Tesla из-за поведения Маска. Подчеркнем, все это происходило на крупнейшем рынке потребления электрокаров в Европе и одном из ключевых для Tesla.

Сообщение в Instagram было завалено комментариями разъяренных фанатов Tesla и Маска, которые среди прочего называли этот шаг непрофессиональным и отчаянным. Сам Маск также прокомментировал этот пост с недоверием, сомневаясь, что это настоящая публикация Kia. Однако остальному Интернету все очень понравилось.

Финны присоединились

Команда маркетинга Kia в Финляндии разместила похожее объявление на первой полосе в крупнейшей газете страны Helsingin Sanomat.

"О, какой Илон наступил". Скриншот: Reddit

Объявление (скриншот которого был опубликован на Reddit) с изображением Kia EV3 и измененной финской фразой "Voi näitä elo päiviä", которую, можно интерпретировать как "О, какая жизнь наступила". Игра заключается в том, что финское слово "жизнь" (elo), заменено на "Илон". Далее реклама приглашает читателей проверить Kia EV4 на автосалоне в столице Финляндии, Хельсинки, позже в этом месяце.

Ранее мы сообщали, зачем владельцы маскируют свои Tesla логотипами чужих авто. Также писали, почему Tesla Cybertruck не продается в США даже с огромной скидкой.