Только четыре самых известных бренда электромобилей в мире являются прибыльными

2025 BYD Seagull EV. Фото: gmauthority.com

В прошлом году Tesla получила операционную маржу 7,2% и немного опередила BYD, который имеет 6,4%. Впрочем, если этот показатель у компании Илона Маска снизился по сравнению с 2023 годом, то маржа китайской компании растет. В случае сохранения этой траектории, BYD вскоре превзойдет Tesla.

Об этом сообщил Cars Coops.

Читайте также:

Кто догоняет

Двумя другими производителями электромобилей, достигшие прибыльности, являются китайские Li Auto и Series Group, в состав которой входят бренды Seres, Aito и Landian.

Некоторые из брендов приближаются к прибыльности. Zeekr, входящий в группу Geely, сообщил об операционной марже -8,5% в прошлом году. Но с ростом продаж он может вскоре начать приносить прибыль своей материнской компании. Xpeng и Leapmotor также движутся в правильном направлении, сократив свои потери более чем вдвое с 2023 по 2024 год.

Операционная рентабельность еще одного важного игрока китайского рынка электромобилей Nio в 2024 году составила -30%, что свидетельствует о долгом подъеме впереди.

Tesla пока стоит отдельно

Tesla остается единственным не китайским брендом электромобилей, который достиг прибыльности в прошлом году. Polestar еще не пересек эту черту, хотя ему удалось сократить свои убытки в 2024 году. Так же Rivian остается в минусе и продолжает получать значительное внешнее финансирование.

На другом конце спектра Lucid имеет сомнительную честь понести самые большие потери в секторе электромобилей. Согласно данным Rho Motion, ее операционная маржа в 2024 году составила -374%. Это улучшение по сравнению с более чем -500% годом ранее, но это не совсем признак финансового здоровья. Большая поддержка со стороны Саудовской Аравии помогает Lucid оставаться на плаву, несмотря на огромные дефициты.

Ранее мы писали, что любимый электромобиль украинцев получил существенные обновления. Также эксперты объяснили, почему цена ремонта электромобилей такая высокая.