Самый популярный в Украине электрокар возвращается с обновлениями

Новый Nissan Leaf. Фото: Nissan

В течение этого года Nissan выпустит в Европе переработанный до неузнаваемости культовый электромобиль Leaf третьего поколения. Модель, которая 15 лет назад начала революцию на массовом рынке электрокаров, остро нуждалась в редизайне.

Об этом официально сообщил японский автопроизводитель.

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Как изменился Leaf

Третье поколение Leaf стало кроссовером с привлекательной аэродинамической формой. Авто разработано на платформе Nissan CMF-EV, архитектура которой общая с более крупной моделью Ariya.

Производитель не сообщал подробности, но поговаривают, что авто третьего поколения сможет проехать на одном заряде более 400 км. Для сравнения, запас хода действующего Nissan Leaf после модернизации 2020 года составляет 240 км, а более дорогой модели Plus — до 360 км.

Европейская версия нового Leaf будет производиться на современном заводе Nissan в Сандерленде, на северо-востоке Англии. Он является частью проекта Nissan EV36Zero — плана, который превратит британское предприятие во флагманский центр электрификации авто, объединяющий электромобили, возобновляемые источники энергии и производство аккумуляторов.

По данным Automotive News Europe, модернизированный английский завод будет производить до 100 000 Leaf в год. Ориентировочная цена модели составит 33 000 долларов.

Leaf в Украине

Из-за своей доступности Nissan Leaf уже долгое время доминирует на украинском рынке подержанных электрокаров. По данным Института исследований авторынка, в прошлом году в общем зачете внутренних перепродаж доминировала Tesla, которая заняла 26,8%, или 7 003 проданных авто разных моделей, а Nissan занял вторую строчку — 22,5%, или 5 880 шт.

Но, если посмотреть статистику в разрезе отдельных моделей, то безоговорочное первенство будет у Nissan Leaf — 5 600 проданных единиц. Остальные места тройки лидеров отстали с огромным отрывом, ведь Tesla Model 3 (3 160 авто) и Volkswagen Golf (1 747) смогли на двоих реализовать меньше авто.

Среди пригнанных в прошлом году из-за границы подержанных моделей для первой регистрации в Украине также лидирует Nissan Leaf (5 559 электрокаров), которую преследуют Tesla Model 3 и Model Y с результатами 4 688 и 4 285 проданных машин соответственно.

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