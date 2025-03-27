Найпопулярніший в Україні електрокар повертається з оновленнями

Новий Nissan Leaf. Фото: Nissan

Протягом цього року Nissan випустить в Європі перероблений до невпізнанності культовий електромобіль Leaf третього покоління. Модель, яка 15 років назад розпочала революцію на масовому ринку електрокарів, гостро потребувала редизайну.

Про це офіційно повідомив японський автовиробник.

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Як змінився Leaf

Третє покоління Leaf стало кросовером з привабливою аеродинамічною формою. Авто розроблене на платформі Nissan CMF-EV, архітектура якої спільна з більшою моделлю Ariya.

Виробник не повідомляв подробиці, але подейкують, що авто третього покоління зможе проїхати на одному заряді понад 400 км. Для порівняння, запас ходу чинного Nissan Leaf після модернізації 2020 року становить 240 км, а дорожчої моделі Plus — до 360 км.

Європейська версія нового Leaf виготовлятиметься на сучасному заводі Nissan у Сандерленді, на північному сході Англії. Він є частиною проєкту Nissan EV36Zero — плану, який перетворить британське підприємство на флагманський центр електрифікації авто, що об’єднує електромобілі, відновлювані джерела енергії та виробництво акумуляторів.

За даними Automotive News Europe, модернізований англійський завод вироблятиме до 100 000 Leaf на рік. Орієнтовна ціна моделі становитиме 33 000 доларів.

Leaf в Україні

Через свою доступність Nissan Leaf вже довгий час домінує на українському ринку вживаних електрокарів. За даними Інституту досліджень авторинку, торік в загальному заліку внутрішніх перепродажів домінувала Tesla, яка зайняла 26,8%, або 7 003 проданих авто різних моделей, а Nissan посів другу сходинку — 22,5%, або 5 880 шт.

Але, якщо подивитися статистику в розрізі окремих моделей, то беззаперечна першість буде у Nissan Leaf — 5 600 проданих одиниць. Інші місця трійки лідерів відстали з величезним відривом, адже Tesla Model 3 (3 160 авто) та Volkswagen Golf (1 747) спромоглися на двох реалізували менше авто.

Серед пригнаних торік з-за кордону вживаних моделей для першої реєстрації в Україні також лідирує Nissan Leaf (5 559 електрокарів), яку переслідують Tesla Model 3 та Model Y з результатами 4 688 та 4 285 проданих машин відповідно.

Раніше ми писали, чому українці не бойкотують автомобілі Tesla. Також пояснювали, де дешевше зарядити електромобіль в Україні.