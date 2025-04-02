Лише чотири найвідоміші бренди електромобілів у світі є прибутковими

2025 BYD Seagull EV. Фото: gmauthority.com

Торік Tesla отримала операційну маржу 7,2% та трохи випередила BYD, який має 6,4%. Втім, якщо цей показник у компанії Ілона Маска знизився у порівнянні з 2023 роком, то маржа китайської компанії зростає. У разі збереження цієї траєкторії, BYD незабаром перевершить Tesla.

Про це повідомив Cars Coops.

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Хто наздоганяє

Двома іншими виробниками електромобілів, що досягли прибутковості, є китайські Li Auto та Series Group, до складу якої входять бренди Seres, Aito та Landian.

Деякі з брендів наближаються до прибутковості. Zeekr, що входить до групи Geely, повідомив про операційну маржу -8,5% минулого року. Але зі зростанням продажів він може незабаром почати приносити прибуток своїй материнській компанії. Xpeng та Leapmotor також рухаються в правильному напрямку, скоротивши свої втрати понад вдвічі з 2023 по 2024 рік.

Операційна рентабельність ще одного важливого гравця китайському ринку електромобілів Nio у 2024 році становила -30%, що свідчить про довгий підйом попереду.

Tesla поки стоїть окремо

Tesla залишається єдиним не китайським брендом електромобілів, який досяг прибутковості торік. Polestar ще не перетнув цю межу, хоча йому вдалося скоротити свої збитки у 2024 році. Так само Rivian залишається в мінусі й продовжує отримувати значне зовнішнє фінансування.

На іншому кінці спектра Lucid має сумнівну честь зазнати найбільших втрат у секторі електромобілів. Згідно з даними Rho Motion, її операційна маржа у 2024 році становила -374%. Це покращення порівняно з понад -500% роком раніше, але це не зовсім ознака фінансового здоров’я. Велика підтримка з боку Саудівської Аравії допомагає Lucid залишатися на плаву, попри величезні дефіцити.

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