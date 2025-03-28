Что ожидает Tesla Илона Маска после тарифов Дональда Трампа

Трамп и Маск в электромобиле Tesla. Фото: Reuters

Илон Маск подтвердил, что Tesla не останется невредимой после на днях объявленных автомобильных пошлин в США. Генеральный директор и соучредитель компании признает, что влияние будет значительным.

Об этом написал Electrek.

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Ошибка акционеров

Начиная с 3 апреля, США введут 25% пошлины на все автомобили, собранные за пределами США. Тарифы также будут касаться всех иностранных автозапчастей, но правительство США оставляет исключение на поставки из Канады и Мексики согласно договору о свободной торговле USMCA до 3 мая.

Акционеры Tesla считают, что это прекрасно для компании, поскольку все автомобили, которые она продает в США, собираются в Америке.

Впрочем, Илону Маску пришлось их разочаровать, написав в X, что влияние на Tesla все равно будет большим. "Важно отметить, что Tesla здесь не невредима. Влияние тарифов на Tesla все еще значительное", — отметил он.

Международная кооперация

Автопроизводитель часто утверждает, что выпускает "самые американские автомобили", но все равно поставляет значительный процент своих деталей из других стран.

Tesla получает некоторые свои запчасти из Китая, а сталь и алюминий, которые тоже подпали под пошлины, — из Мексики и Канады.

Ранее также сообщалось, что Tesla получает около 25% запчастей из Мексики для всех автомобилей, произведенных в США. Неразглашенный процент деталей также поступает из Канады. Они станут дороже, начиная с мая, если администрация Трампа снова не изменит курс, что сегодня никого не удивит.

Ранее мы писали, почему в Украине не бойкотируют автомобили Tesla. Также сообщалось, что доходы китайского производителя электромобилей BYD в 2024 году превысили заработок Tesla Илона Маска.