Що очікує на Tesla Ілона Маска після тарифів Дональда Трампа

Трамп та Маск в електромобілі Tesla. Фото: Reuters

Ілон Маск підтвердив, що Tesla не залишиться неушкодженою після днями оголошених автомобільних мит в США. Генеральний директор та співзасновник компанії визнає, що вплив буде значним.

Про це написав Electrek.

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Помилка акціонерів

Починаючи з 3 квітня, США введуть 25% мита на всі автомобілі, зібрані за межами США. Тарифи також стосуватимуться всіх іноземних автозапчастин, але уряд США залишає виняток на постачанні з Канади та Мексики згідно з угодою про вільну торгівлю USMCA до 3 травня.

Акціонери Tesla вважають, що це чудово для компанії, позаяк усі автомобілі, які вона продає в США, збираються в Америці.

Втім, Ілону Маску довелося їх розчарувати, написавши в X, що вплив на Tesla все одно буде великим. "Важливо відзначити, що Tesla тут не неушкоджена. Вплив тарифів на Tesla все ще значний", — зазначив він.

Міжнародна кооперація

Автовиробник часто стверджує, що випускає "найбільш американські автомобілі", але все одно постачає значний відсоток своїх деталей з інших країн.

Tesla отримує деякі свої запчастини з Китаю, а сталь та алюміній, які теж підпали під мита, — з Мексики та Канади.

Раніше також повідомлялося, що Tesla отримує близько 25% запчастин з Мексики для всіх автомобілів, вироблених у США. Нерозголошений відсоток деталей також надходить з Канади. Вони стануть дорожчими, починаючи з травня, якщо адміністрація Трампа знову не змінить курс, що наразі нікого не здивує.

Раніше ми писали, чому в Україні не бойкотують автомобілі Tesla. Також повідомлялося, що доходи китайського виробника електромобілів BYD у 2024 році перевищили заробіток Tesla Ілона Маска.