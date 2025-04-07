Мита Трампа в дії: Audi та Jaguar припиняють постачання авто до США

2025 Audi SQ6 e-tron. Фото: Audi

Audi тимчасово зупиняє постачання автомобілів до США через нові американські мита, які запровадив президент Дональд Трамп з 2 квітня цього року. Аналогічне рішення ухвалила компанія Jaguar Land Rover, але скільки триватиме перерва в експорті, наразі не відомо.

Про це повідомив Automobilwoche.

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Стало відомо, що транспортні засоби Audi, які прибули в порти США 2 квітня або раніше, будуть продані гуртом та доставлені дилерам за розкладом. Річ у тім, що на складах в США вже зберігається понад 37 000 авто, не обкладених митом.

Решта автомобілів, вироблених в Мексиці та на інших закордонних ринках та доставлені в американські порти вже після підписання президентом Дональдом Трампом 25% мит на всі імпортні авто та запчастини, будуть затримані.

Поки інші країни намагаються з’ясувати ситуацію, а деякі, наприклад, Канада, відповідають тим же, автовиробники намагаються пристосуватися до нової реальності, написав Cars Coops.

Пошук виходу

2025 Range Rover Evoque. Фото: Land Rover

Такі гігантські групи, як GM або Stellantis, мають достатньо гнучкості, щоб пережити втрати, але менші виробники, наприклад, Jaguar Land Rover (JLR), не можуть дозволити собі таку розкіш. Тож британський автовиробник, що належить Tata, також оголосив, що призупиняє постачання нових автомобілів до США протягом квітня.

На Північну Америку припадає майже чверть із 430 000 автомобілів, проданих JLR між березнем 2023 та березнем 2024. Позаяк квартальний прибуток у січні впав на 17%, ця подія не могла відбутися в найгірший час для британського автовиробника. Тому тимчасове припинення постачання, доки керівництво не зможе виробити злагоджену стратегію за нових обставин, здається схожим на мудре рішення.

Раніше експерти пояснили, як мита Трампа вплинуть на ціни авто з США в Україні. Також ми писали, як Дональд Трамп наприкінці 1980-х зайнявся автобізнесом, але прогорів.