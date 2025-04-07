Пошлины Трампа в действии: Audi и Jaguar прекращают поставки авто в США

2025 Audi SQ6 e-tron. Фото: Audi

Audi временно останавливает поставки автомобилей в США из-за новых американских пошлин, которые ввел президент Дональд Трамп со 2 апреля этого года. Аналогичное решение приняла компания Jaguar Land Rover, но сколько продлится перерыв в экспорте, пока не известно.

Об этом сообщил Automobilwoche.

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Стало известно, что транспортные средства Audi, которые прибыли в порты США 2 апреля или раньше, будут проданы оптом и доставлены дилерам по расписанию. Дело в том, что на складах в США уже хранится более 37 000 авто, не обложенных пошлиной.

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Остальные автомобили Audi, произведенные в Мексике и на других зарубежных рынках и доставленные в американские порты уже после подписания президентом Дональдом Трампом 25% пошлин на все импортные авто и запчасти, будут задержаны.

Пока другие страны пытаются выяснить ситуацию, а некоторые, например, Канада, отвечают тем же, автопроизводители пытаются приспособиться к новой реальности, написал Cars Coops.

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Поиск выхода

2025 Range Rover Evoque 2025 года. Фото: Land Rover

Такие гигантские группы, как GM или Stellantis, имеют достаточно гибкости, чтобы пережить потери, но меньшие производители, например, Jaguar Land Rover (JLR), не могут позволить себе такую роскошь. Поэтому британский автопроизводитель, принадлежащий Tata, также объявил, что приостанавливает поставки новых автомобилей в США в течение апреля.

На Северную Америку приходится почти четверть из 430 000 автомобилей, проданных JLR между мартом 2023 и мартом 2024. Так как квартальная прибыль в январе упала на 17%, это событие не могло произойти в худшее время для британского автопроизводителя. Поэтому временное прекращение поставок, пока руководство не сможет выработать слаженную стратегию в новых обстоятельствах, кажется похожим на мудрое решение.

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Ранее эксперты объяснили, как пошлины Трампа повлияют на цены авто из США в Украине. Также мы писали, как Дональд Трамп в конце 1980-х занялся автобизнесом, но прогорел.

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