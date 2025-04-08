Как Дональд Трамп разрушает мировую автомобильную промышленность

Автомобили в порту. Иллюстративное фото: Reuters

Увольнение работников заводов, остановки производства автомобилей и отказ от поставок машин на рынок США. Не прошло и недели, как заработали 25% пошлины Дональда Трампа против мирового автопрома.

Об этом написал InsideEVs.

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Обратный эффект

В течение нескольких десятилетий американские компании выводили производство из США в такие страны, как Китай и Мексика, что позволило им получить выгоду от дешевой рабочей силы, одновременно удовлетворяя аппетиты американских потребителей высококачественными товарами.

По оценке некоммерческой Коалиции за процветающую Америку, США потеряли более трех миллионов рабочих мест только из-за Китая, начиная с 2001 года. В отчете Института экономической политики говорится, что это нанесло ущерб определенным группам населения, прежде всего чернокожим и испаноязычным общинам США.

Но установление тарифов Трампа, кажется, приносит больше вреда, чем пользы. И свобода мобильности, которую американцы так ценят, покупая миллионы автомобилей ежегодно, теперь будет стоить дороже, ведь тарифы имеют обратный эффект.

Сокращение производства

Stellantis уже уволила 1000 американских работников на заводах в Мичигане и Индиане и закрыла две производственные линии — по одной в Канаде и Мексике. Большую часть апреля Jeep не будет выпускать электрический Wagoneer S, а также приостановлено производство электрического Dodge Charger Daytona.

Audi, которая производит все свои модели в Германии, а Q5 — в Мексике, задерживает автомобили в портах США. Volkswagen также прекратил импорт Jetta, Taos и Tiguan, которые выпускаются в Мексике. Так же Infiniti приостановила производство двух кроссоверов QX50 и QX55 в Мексике для американского рынка.

Возвращение в США

Часть автопроизводителей в ответ на тарифы намерены увеличить производство в США. Nissan, которая планировала прекратить работу на заводе в штате Теннесси, отменила свое решение, чтобы сохранить поставки кроссоверов Rogue.

Mercedes-Benz рассматривает возможность переноса производства на завод в Алабаме. General Motors наращивает выпуск пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra в Индиане. В то же время Toyota, Honda и Hyundai планируют удерживать цены стабильными, пока ситуация не станет окончательно понятной. А Ford и Stellantis даже предлагают скидки.

Мексика все еще ведет переговоры с Белым домом, а Канада и Китай ответили обратными тарифами. Евросоюз также на пороге введения ответных мер на пошлины на сталь и алюминий — введение контрмер ожидается на этой неделе.

Ранее мы писали, как пошлины Трампа повлияют на цены авто из США в Украине. Также сообщалось, что советник Трампа раскритиковал Илона Маска за призыв снять импортные пошлины со стран Евросоюза.