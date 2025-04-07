Акції Tesla знову впали — Bloobmerg назвало причину

Протест під офісом Tesla. Фото: Reuters

Акції компанії Tesla американського мільярдера Ілона Маска продовжують падати. Раніше міністр торгівлі США Говард Лутнік обіцяв, що вони більше не впадуть.

Про це пише Bloobmerg у понеділок, 7 квітня.

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Падіння акцій Tesla

Наразі акції впали більш ніж на 10% до 214,80 доларів на тлі масштабного падіння світових фондових ринків. Коли ціна за акції становила 235,86 доларів, Лутнік в інтерв'ю для Fox News 19 березня пообіцяв, що "так дешево вони більше ніколи не будуть коштувати".

Наступного дня після цього Маск сказав працівникам компанії, що вони повинні притримати свої акції.

Останнє падіння відбулося після того, як один з найбільших аналітиків Wedbush Securities Деніел Айвз знизив свій ціновий орієнтир на акції більш ніж на 40%, посилаючись на торговельну політику Трампа і "кризу бренду, створену Маском".

Зменшення постачань автомобілів

Після перемоги Трампа на виборах акції Tesla зросли, але участь бізнесмена в політичних суперечках як у США, так і за кордоном відштовхнула покупців і спричинила протести проти компанії.

Минулого тижня компанія повідомила, що у першому кварталі 2025 року постачання автомобілів впали до найнижчого рівня з 2022 року. За словами Айвза, це спричинено підняттям тарифів на імпорт до США.

Вплив тарифів на акції

"Тарифи в їх нинішньому вигляді підірвуть Tesla, загальний ланцюжок поставок і її глобальну присутність, яка протягом багатьох років була явною перевагою перед зростаючими конкурентами", — сказав він.

На його думку, тарифна політика Трампа матиме негативний вплив щодо покупців з Китаю. Це їх спонукатиме купувати автомобілі власного виробництва.

Раніше Трамп заявив, що його не турбують втрати фондових ринків на тлі нових мит США.

Як пише BBC, після введення тарифів Bitcoin знизився на 0,8%, долар просів на 0,3%, а юань наблизився до рівня грудня 2024 року.