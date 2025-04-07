Акции Tesla снова упали — Bloobmerg назвало причину

Протест под офисом Tesla. Фото: Reuters

Акции компании Tesla американского миллиардера Илона Маска продолжают падать. Ранее министр торговли США Говард Лутник обещал, что они больше не упадут.

Об этом пишет Bloobmerg в понедельник, 7 апреля.

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Падение акций Tesla

Сейчас акции упали более чем на 10% до 214,80 долларов на фоне масштабного падения мировых фондовых рынков. Когда цена за акции составляла 235,86 долларов, Лутник в интервью для Fox News 19 марта пообещал, что "так дешево они больше никогда не будут стоить".

На следующий день после этого Маск сказал работникам компании, что они должны придержать свои акции.

Последнее падение произошло после того, как один из крупнейших аналитиков Wedbush Securities Дэниел Айвз снизил свой ценовой ориентир на акции более чем на 40%, ссылаясь на торговую политику Трампа и "кризис бренда, созданный Маском".

Уменьшение поставок автомобилей

После победы Трампа на выборах акции Tesla выросли, но участие бизнесмена в политических спорах как в США, так и за рубежом оттолкнуло покупателей и вызвало протесты против компании.

На прошлой неделе компания сообщила, что в первом квартале 2025 года поставки автомобилей упали до самого низкого уровня с 2022 года. По словам Айвза, это вызвано поднятием тарифов на импорт в США.

Влияние тарифов на акции

"Тарифы в их нынешнем виде подорвут Tesla, общую цепочку поставок и ее глобальное присутствие, которое в течение многих лет было явным преимуществом перед растущими конкурентами", — сказал он.

По его мнению, тарифная политика Трампа будет иметь негативное влияние в отношении покупателей из Китая. Это их будет побуждать покупать автомобили собственного производства.

Ранее Трамп заявил, что его не беспокоят потери фондовых рынков на фоне новых пошлин США.

Как пишет BBC, после введения тарифов Bitcoin снизился на 0,8%, доллар просел на 0,3%, а юань приблизился к уровню декабря 2024 года.