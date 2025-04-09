Toyota анонсує випуск десяти нових автомобілів до 2027 року

Нові електромобілі Toyota. Фото: Pinkstones Toyota

Найбільший у світі автовиробник збирається надолужити відставання на ринку електричних автомобілів, випустивши 10 нових електрокарів до 2027 року. Моделі будуть представлені в США, Європі, Японії, Китаї та Південно-Східній Азії, позаяк Toyota прагне йти в ногу з лідерами цього ринку, такими як китайська BYD.

Про це написав Electrek.

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Toyota запропонує 10 електромобілів до 2027 року на додаток до чинних п’яти моделей. Компанія також розширить виробництво електричних автомобілів у США, Таїланді та Аргентині. Попри невизначеність щодо нових американських тарифів, японський автогігант побоюється, що через зволікання може ще більше відстати на найважливіших ринках.

Сьогодні Toyota виготовляє електромобілі лише в Японії та Китаї. Попри те, що торік продажі електрокарів зросли на 34% та було реалізовано майже 140 000 одиниць, японська компанія сильно відстає.

Для порівняння, лише минулого місяця BYD продала понад 166 000 повністю електричних автомобілів. За перші три місяці 2025 року китайський автогігант реалізував 416 388 електрокарів, що на 39% більше, ніж у першому кварталі 2024 року.

У ролі переслідувача

У США Toyota продає електричні кросовери bZ4X та Lexus RZ. Починаючи з 2026 року, компанія почне випускати свій перший трирядний електричний SUV в Кентуккі та Індіані. Вже цього місяця Toyota розпочинає постачання батарей зі свого першого закордонного заводу з виробництва акумуляторів.

Незабаром Європа побачить три нові електричні кросовери Toyota — bZ4X, C-HR+ та Urban Cruiser. А виробництво моделей C-HR+ в Японії стартує у вересні. Випуск нового покоління Lexus EV заплановано в Японії на серпень 2027 року. Того ж року Subaru виготовлятиме новий електричний кросовер, розроблений спільно з Toyota. Очікується, що він постачатиметься до Північної Америки, Європи, Японії та інших світових ринків.

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