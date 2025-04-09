Toyota анонсирует выпуск десяти новых автомобилей до 2027 года

Новые электромобили Toyota. Фото: Pinkstones Toyota

Крупнейший в мире автопроизводитель собирается наверстать отставание на рынке электрических автомобилей, выпустив 10 новых электрокаров до 2027 года. Модели будут представлены в США, Европе, Японии, Китае и Юго-Восточной Азии, так как Toyota стремится идти в ногу с лидерами этого рынка, такими как китайская BYD.

Об этом написал Electrek.

Реклама

Читайте также:

Новые планы Toyota

Toyota предложит 10 электромобилей к 2027 году в дополнение к существующим пяти моделям. Компания также расширит производство электрических автомобилей в США, Таиланде и Аргентине. Несмотря на неопределенность относительно новых американских тарифов, японский автогигант опасается, что из-за промедления может еще больше отстать на важнейших рынках.

Сегодня Toyota производит электромобили только в Японии и Китае. Несмотря на то, что в прошлом году продажи электрокаров выросли на 34% и было реализовано почти 140 000 единиц, японская компания сильно отстает.

Для сравнения, только в прошлом месяце BYD продала более 166 000 полностью электрических автомобилей. За первые три месяца 2025 года китайский автогигант реализовал 416 388 электрокаров, что на 39% больше, чем в первом квартале 2024 года.

В роли преследователя

В США Toyota продает электрические кроссоверы bZ4X и Lexus RZ. Начиная с 2026 года, компания начнет выпускать свой первый трехрядный электрический SUV в Кентукки и Индиане. Уже в этом месяце Toyota начинает поставки батарей со своего первого зарубежного завода по производству аккумуляторов.

Вскоре Европа увидит три новых электрических кроссовера Toyota — bZ4X, C-HR+ и Urban Cruiser. А производство моделей C-HR+ в Японии стартует в сентябре. Выпуск нового поколения Lexus EV запланирован в Японии на август 2027 года. В том же году Subaru будет производить новый электрический кроссовер, разработанный совместно с Toyota. Ожидается, что он будет поставляться в Северную Америку, Европу, Японию и другие мировые рынки.

Ранее Toyota показала крошечное авто с солнечной батареей на крыше. Также мы писали, как самый дешевый новый электрический кроссовер Toyota получил 10 000 заказов всего за час.