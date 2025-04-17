Как бюджетный электрокроссовер стал лучшим автомобилем мира 2025 года

Kia EV3 Фото: Kia

На площадке Нью-йоркского автосалона 2025 года объявлены лауреаты World Car of the Year (Мировой автомобиль года). Абсолютным победителем премии стал новый корейский компактный электромобиль.

Об этом сообщил официальный сайт конкурса.

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Как выбирали победителя

Изначально из 52 претендентов по результатам тайного голосования жюри в составе 96 лучших автомобильных журналистов из 30 стран мира выбрали трех финалистов. В итоге Kia EV3 опередил Hyundai Inster и BMW X3, и стал победителем премии.

Компактный кроссовер нравится автомобилистам за богатое технологическое оснащение, большой запас хода (до 605 км) и демократичную цену около 38 000 долларов.

Интересно, что в прошлом году первым в World Car of the Year признали Kia EV9, а в 2020 году главную награду получил Kia Telluride.

Победители номинаций

Все лауреаты в отдельных номинациях премии в этом году являются электромобилями, за исключением нового Porsche 911 в гибридном исполнении GTS.

лучший ситикар — BYD Seagull ;

; лучший электромобиль — Hyundai Inster/Casper Electric ;

; лучший роскошный автомобиль — Volvo EX90 ;

; лучший спорткар — Porsche 911 Carrera GTS ;

; лучший дизайн — Volkswagen ID.Buzz.

Требования к конкурсантам

Автомобили, имеющие право на звание World Car of the Year, должны производиться объемом не ниже 10 000 единиц в год, иметь цену ниже уровня автомобилей класса люкс и продаваться как минимум на двух основных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка, США) на хотя бы двух отдельных континентах в период с 1 января 2024 года по 30 марта 2025 года.

Ранее итальянское авто завоевало престижную премию Car Design Award 2025, и признано самым красивым в мире. Также в конкурсе на лучшее женское авто неожиданно победил 7-местный кроссовер Hyundai Santa Fe.