Чому Audi шокувала своїх шанувальників в Європі

Audi E5 Sportback. Фото: netcarshow.com

Любителі німецького преміумкласу в Європі у розпачі, адже відмий бренд створив паралельну марку Audi виключно для Китаю. Машини не мають знаменитих п'яти кілець на логотипі та двигунів внутрішнього згоряння, але отримали технології, про які на старому континенті можуть лише мріяти.

Про це написав Moto.

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Audi E5 Sportback

Фото: netcarshow.com

Великий електромобіль у кузові фастбек завдовжки 4,88 м, завширшки 1,95 м, та висотою лише 1,47 м має потужність до 579 кВт (версії 220, 300, 425 та 579 кВт). Запас ходу становить 770 км (батарея 100 кВт-год, напруга 800 В). Авто буде доступне у чотирьох різних варіантах. Вже анонсовані моделі з заднім та повним приводом.

Роботи над новою машиною велися одночасно командами інженерів у Китаї та Німеччині (проєкт базується на новій китайсько-німецькій платформі ADP). Як повідомляється, це скоротило робочий час на 30%, що дуже багато.

Audi E5 Sportback для підвищеного комфорту водіїв отримав адаптивну пневматичну підвіску, вдосконалене зовнішнє освітлення (до понад 1000 окремих світлодіодних модулів, які створюють нові трикутні світильники), аудіо колонки в сидіннях, надзвичайну систему вентиляції з прихованими отворами та дифузором для трьох різних ароматів. В обробці салону використовується натуральне дерево.

Новітні технології

Фото: netcarshow.com

Авто має операційну систему Audi OS, перспективний автомобільний процесор Qualcomm Snapdragon 8295 та величезний 27-дюймовий широкоформатний дисплей з роздільною здатністю 4K.

Також є магазин додатків для Китаю та технологія розпізнавання обличчя, щоб небажані люди не рилися в мультимедійній системі. Audi інвестувала в цифрового помічника для діалогу з водієм та надання максимальної підтримки. За ситуацією на дорогах стежать LiDAR (до 100 точок вимірювання одночасно) та до 28 різних датчиків (радари, камери, ультразвукові).

Автомобіль дебютує влітку 2025 року. Також анонсовані інші моделі, які з’являться у 2026 та 2027 роках.

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