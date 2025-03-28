Як та в чому прорахувалася компанія Audi

Логотип Audi. Фото: carscoops.com

Раніше компанія Audi оголошувала плани перейти на виробництво нових виключно електричних моделей з 2026 року та повністю припинити випуск автомобілів з ДВЗ до 2032 року. Проте генеральний директор німецького автогіганта визнав, що ці амбіційні розрахунки можуть надовго перенести.

Про це написав Interia.

Читайте також:

Що сказав директор

"План був амбітним, але ситуація на ринку чітко показує, що ми ще не готові припинити виробництво та продаж автомобілів внутрішнього згоряння. 2032 рік — дата, яку оголосили раніше. Однак, враховуючи затримки в переході до електромобільності, нам потрібно переглянути цей термін", — зазначив генеральний директор Audi Гернот Дьолнер.

Попит скорочується

У 2024 році попит на електричні Audi впав на 19,5% — продано 158 343 одиниць. Виробник пояснює менший інтерес складними ринковими умовами, зростанням конкуренції, особливо з Азії, та загальним зниженням інтересу до електрокарів.

Тому зараз Audi готує кілька нових моделей з двигунами внутрішнього згоряння. В останні місяці вже вийшли нові Audi A5, Q5, Q5 Sportback та A6 Avant. Цього літа, можливо, з’явиться новий Audi Q3, ведеться робота над Q7.

Також бренд адаптував дизельні агрегати TDI до майбутніх стандартів Євро 7, але, скоріш за все, це буде їх остання модернізація. Адже у 2024 році в Європі на дизельні автомобілі припадало лише 10,4% продажів.

Все менше електрики

Генеральний директор Audi визнав, що збільшення частки продажу автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, матиме позитивний вплив на бізнес-модель компанії. Таке рішення нікого не дивує, адже у 2024 році електромобілі становили лише 9,4% загального обсягу продажів компанії. Тому досягнення випуску повністю електричних автомобілів до 2032 року вже не здається досяжною метою Audi.

Раніше ми писали, чому Audi припиняє виробництво популярного кросовера. Також повідомлялося, скільки коштує найбезпечніша нова модель Audi в Україні.