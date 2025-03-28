Как и в чем просчиталась компания Audi

Логотип Audi. Фото: carscoops.com

Ранее компания Audi объявляла планы перейти на производство новых исключительно электрических моделей с 2026 года и полностью прекратить выпуск автомобилей с ДВС к 2032 году. Однако генеральный директор немецкого автогиганта признал, что эти амбициозные расчеты могут быть надолго перенесены.

Об этом написал Interia.

Читайте также:

Что сказал директор

"План был амбициозным, но ситуация на рынке четко показывает, что мы еще не готовы прекратить производство и продажу автомобилей внутреннего сгорания. 2032 год — дата, которую объявили ранее. Однако, учитывая задержки в переходе к электромобильности, нам нужно пересмотреть этот срок", — отметил генеральный директор Audi Гернот Дьолнер.

Спрос сокращается

В 2024 году спрос на электрические Audi упал на 19,5% — продано 158 343 единиц. Производитель объясняет меньший интерес сложными рыночными условиями, ростом конкуренции, особенно из Азии, и общим снижением интереса к электрокарам.

Поэтому сейчас Audi готовит несколько новых моделей с двигателями внутреннего сгорания. В последние месяцы уже вышли новые Audi A5, Q5, Q5 Sportback и A6 Avant. Этим летом, возможно, появится новый Audi Q3, ведется работа над Q7.

Также бренд адаптировал дизельные агрегаты TDI к будущим стандартам Евро 7, но, скорее всего, это будет их последняя модернизация. Ведь в 2024 году в Европе на дизельные автомобили приходилось лишь 10,4% продаж.

Все меньше электричества

Генеральный директор Audi признал, что увеличение доли продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, окажет положительное влияние на бизнес-модель компании. Такое решение никого не удивляет, ведь в 2024 году электромобили составляли лишь 9,4% общего объема продаж компании. Поэтому достижение выпуска полностью электрических автомобилей к 2032 году уже не кажется достижимой целью Audi.

Ранее мы писали, почему Audi прекращает производство популярного кроссовера. Также сообщалось, сколько стоит самая безопасная новая модель Audi в Украине.