Как и в чем просчиталась компания Audi

Почему компания Audi серьезно просчиталась
Ранее компания Audi объявляла планы перейти на производство новых исключительно электрических моделей с 2026 года и полностью прекратить выпуск автомобилей с ДВС к 2032 году. Однако генеральный директор немецкого автогиганта признал, что эти амбициозные расчеты могут быть надолго перенесены.
Об этом написал Interia.
Что сказал директор
"План был амбициозным, но ситуация на рынке четко показывает, что мы еще не готовы прекратить производство и продажу автомобилей внутреннего сгорания. 2032 год — дата, которую объявили ранее. Однако, учитывая задержки в переходе к электромобильности, нам нужно пересмотреть этот срок", — отметил генеральный директор Audi Гернот Дьолнер.
Спрос сокращается
В 2024 году спрос на электрические Audi упал на 19,5% — продано 158 343 единиц. Производитель объясняет меньший интерес сложными рыночными условиями, ростом конкуренции, особенно из Азии, и общим снижением интереса к электрокарам.
Поэтому сейчас Audi готовит несколько новых моделей с двигателями внутреннего сгорания. В последние месяцы уже вышли новые Audi A5, Q5, Q5 Sportback и A6 Avant. Этим летом, возможно, появится новый Audi Q3, ведется работа над Q7.
Также бренд адаптировал дизельные агрегаты TDI к будущим стандартам Евро 7, но, скорее всего, это будет их последняя модернизация. Ведь в 2024 году в Европе на дизельные автомобили приходилось лишь 10,4% продаж.
Все меньше электричества
Генеральный директор Audi признал, что увеличение доли продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, окажет положительное влияние на бизнес-модель компании. Такое решение никого не удивляет, ведь в 2024 году электромобили составляли лишь 9,4% общего объема продаж компании. Поэтому достижение выпуска полностью электрических автомобилей к 2032 году уже не кажется достижимой целью Audi.
Ранее мы писали, почему Audi прекращает производство популярного кроссовера. Также сообщалось, сколько стоит самая безопасная новая модель Audi в Украине.
Читайте Новини.LIVE!