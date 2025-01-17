В Украине объявили цену самой безопасной новой модели Audi

2025 Audi A5. Фото: Audi

Новый Audi A5 третьего поколения, который производитель представил еще летом 2024 года, скоро станет доступным для украинских автомобилистов. Недавно эксперты Euro NCAP протестировали модель, и авто получило максимальные пять звезд уже в базовом исполнении.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Результаты испытаний

Высший балл автомобиль получил за безопасность маленьких пассажиров. Оценка защиты шеи манекена при лобовом ударе была неидеальной, но в целом авто продемонстрировало отличные результаты.

Аналогично Audi A5 показало себя во время оценки защиты водителя и взрослых пассажиров. Салон оставался стабильным после ударов, а большинство частей тела манекенов имели низкую нагрузку во время фронтального столкновения. Новая A5 также продемонстрировала высокий уровень защиты от хлыстовых травм благодаря профилю сидений.

При оценке безопасности пешеходов Audi A5 обнаружила типичные слабые места современных авто: стойки, ветровое стекло и центральную часть переднего бампера. В то же время защита таза и бедер пешеходов была признана достаточной. Система автономного экстренного торможения показала хорошие результаты, предотвращая большинство столкновений.

Оценки безопасности автомобиля

Защита детей: 88%

Защита взрослых пассажиров: 87%

Защита пешеходов: 78%

Электронные помощники: 77%

Сколько стоит A5

Физически автомобилей Audi A5 в нашей стране еще нет, но цены на них уже объявлены.

Базовой версией для Украины Audi A5 стал седан с 204-сильным 2-литровым TFSI и передним приводом, который стоит от 1 886 073 грн. Этот автомобиль идеально сочетает в себе стильный дизайн, комфорт и современные технологии.

Для тех, кто ищет больше мощности, предлагается модель с 2-литровым турбодизелем на 204 л.с. и системой полного привода, стоимостью от 2 040 878 грн.

В сегменте спортивных автомобилей представлен Audi S5, мощность которого составляет 367 л.с., а цена стартует от 3 109 175 грн.

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