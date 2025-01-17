В Україні оголосили ціну найбезпечнішої нової моделі Audi

2025 Audi A5. Фото: Audi

Новий Audi A5 третього покоління, який виробник представив ще улітку 2024 року, скоро стане доступним для українських автомобілістів. Нещодавно експерти Euro NCAP протестували модель, й авто отримало максимальні п’ять зірок вже у базовому виконанні.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Результати випробувань

Найвищий бал автомобіль здобув за безпеку маленьких пасажирів. Оцінка захисту шиї манекена при лобовому ударі була неідеальною, але в цілому авто продемонструвало відмінні результати.

Аналогічно Audi A5 показало себе під час оцінки захисту водія та дорослих пасажирів. Салон залишався стабільним після ударів, а більшість частин тіла манекенів мали низьке навантаження під час фронтального зіткнення. Нова A5 також продемонструвала високий рівень захисту від хлистових травм завдяки профілю сидінь.

При оцінці безпеки пішоходів Audi A5 виявила типові слабкі місця сучасних авто: стійки, вітрове скло та центральну частину переднього бампера. Водночас захист тазу та стегон пішоходів був визнаний достатнім. Система автономного екстреного гальмування показала хороші результати, запобігаючи більшості зіткнень.

Оцінки безпеки автомобіля

Захист дітей: 88%

Захист дорослих пасажирів: 87%

Захист пішоходів: 78%

Електронні помічники: 77%

Скільки коштує A5

Фізично автомобілів Audi A5 в нашій країні ще немає, але ціни на них вже оголошені.

Базовою версією для України Audi A5 став седан з 204-сильним 2-літровим TFSI та переднім приводом, який коштує від 1 886 073 грн. Цей автомобіль ідеально поєднує в собі стильний дизайн, комфорт та сучасні технології.

Для тих, хто шукає більше потужності, пропонується модель з 2-літровим турбодизелем на 204 к.с. та системою повного приводу, вартістю від 2 040 878 грн.

У сегменті спортивних автомобілів представлений Audi S5, потужність якого становить 367 к.с., а ціна стартує від 3 109 175 грн.

Раніше ми писали, чому водію завжди потрібно відкривати двері авто правою рукою. Також повідомляли, де водіям пасками безпеки можна не користуватися.